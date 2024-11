Titular do Palmeiras, Estêvão busca encerrar jejum em clássicos contra o Corinthians

Estêvão imita comemoração de Neymar na partida entre Juventude e Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 04/11/2024 - 19:22 • São Paulo (SP)

Principal destaque do Palmeiras nesta edição do Campeonato Brasileiro, Estêvão busca encerrar um jejum no duelo contra o Corinthians nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena.

Desde que subiu para a equipe profissional, o atacante ainda não conseguiu balançar as redes em clássicos. Ao todo, ele disputou duas partidas contra o São Paulo, uma contra o Santos e uma contra o Corinthians.

Em julho desse ano, Estêvão participou de seu primeiro Dérbi pela equipe profissional. À época, ele atuou por cerca de 85 minutos e, apesar de não marcar, foi um dos destaques da vitória por 2 a 0. Artilheiro do Brasileirão com 11 gols (ao lado de Pedro), ele pode quebrar a escrita contra o maior rival.

Números de Estêvão pelo Palmeiras

Ao todo, Estêvão disputou 39 partidas pela equipe principal na temporada, com 13 gols e nove assistências em pouco mais de 2000 minutos em campo.

Negociado ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros, o jovem atacante irá se transferir ao futebol europeu em julho de 2025, após a disputa do Super Mundial de Clubes.

Classificação

O clássico é fundamental para o Palmeiras na disputa pelo título. Na segunda colocação na tabela, o Verdão está a três pontos do Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro. No último jogo, o clube alviverde perdeu a oportunidade de se aproximar dos cariocas ao empatar por 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque.

O Botafogo ainda joga nesta rodada, nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). O Fogão enfrenta o Vasco da Gama, no estádio Nilton Santos.

Tabu

A última vez que o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians foi em 2021. Na ocasião, a equipe treinada por Abel Ferreira foi superada por 2 a 1 contra o rival, na Neo Química Arena. O Timão era treinado por Sylvinho naquele jogo e os gols do clube alvinegro foram marcados por Róger Guedes.