Morre Arthur Moreira Lima, torcedor ilustre do Fluminense

Pianista Arthur Moreira Lima era torcedor do Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 22:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Morreu, nesta quarta-feira (30), Arthur Moreira Lima, aos 84 anos. O pianista, que foi um dos maiores nomes da história da música erudita brasileira, era torcedor fanático do Fluminense. O músico morreu no Hospital Imperial de Caridade, em Florianópolis (SC).

Arthur foi o pianista mais condecorado da história do Brasil. O músico teve uma vasta carreira internacional, tocando com as filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia, e as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, além das orquestras da BBC de Londres e a Nacional da França.

'Pelé do piano'

Em paralelo ao mundo do futebol, o músico foi chamado uma vez pela revista La Suisse de “Pelé do piano”. Arthur Moreira Lima era torcedor ilustre e fanático do Fluminense. O pianista gravou o Hino do Tricolor e foi homenageado pelo Clube das Laranjeiras.