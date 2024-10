Lancepédia do Fluminense; veja história, títulos e listas do Tricolor

Confira a Lancepédia do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Fluminense Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Tricolor das Laranjeiras, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Fluminense.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a Lancepédia do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

A origem do nome Fluminense

Iniciando a Lancepédia do Fluminense, o termo que leva o nome do clube tem sua origem na palavra latina "flumen", que significa "rio". Historicamente, os habitantes do estado do Rio de Janeiro são chamados de fluminenses, em contraste com os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, que são conhecidos como "cariocas". O nome do Fluminense foi escolhido como uma forma de representar não apenas a cidade, mas o estado como um todo, destacando o orgulho dos fundadores em pertencer a essa região.

O clube foi fundado por Oscar Cox, um jovem brasileiro de ascendência inglesa que havia estudado na Europa e trazido para o Brasil o gosto pelo futebol. Cox foi um dos grandes responsáveis por popularizar o futebol no Rio de Janeiro, e o nome do Fluminense foi escolhido para reforçar a identidade local e a conexão com o estado do Rio. Desde sua fundação, o clube se destacou por ser pioneiro em diversas áreas do esporte, além de ter contribuído significativamente para a difusão do futebol no Brasil.

O crescimento do Fluminense no futebol

Ao longo de sua história, o nome do Fluminense se consolidou como sinônimo de tradição e prestígio. O clube foi um dos fundadores da Liga Metropolitana de Futebol em 1906 e conquistou seu primeiro Campeonato Carioca no mesmo ano. O Fluminense rapidamente se destacou como uma potência no futebol carioca e nacional, sendo responsável por grandes inovações no esporte, como a introdução do uniforme branco e grená, cores que até hoje são símbolo de elegância e tradição.

Durante as décadas seguintes, o Fluminense continuou a colecionar títulos e a formar grandes jogadores. O nome do Fluminense ficou marcado por suas conquistas no Campeonato Carioca e no cenário nacional, com o clube vencendo vários títulos ao longo do século XX e XXI. Além das conquistas no futebol, o clube também se destacou em outros esportes, como o vôlei, o basquete e o atletismo, consolidando sua posição como uma das maiores instituições poliesportivas do Brasil.

O significado cultural do nome do Fluminense

O nome do Fluminense transcende as fronteiras do futebol e tem um significado cultural importante para o Rio de Janeiro e seus habitantes. O clube está profundamente ligado à história da cidade e do estado, sendo parte integrante da vida cultural e esportiva do Rio. A sede do clube, localizada no bairro das Laranjeiras, é um dos marcos históricos da cidade e já foi palco de importantes eventos esportivos e sociais ao longo dos anos.

Para seus torcedores, conhecidos como "tricolores", o nome do Fluminense representa orgulho, tradição e paixão. A torcida do Fluminense é uma das mais fiéis e apaixonadas do Brasil, e o clube sempre teve uma forte ligação emocional com seus adeptos. A história de superação, as grandes conquistas e a elegância que sempre caracterizaram o Fluminense são parte do que torna o nome do Fluminense tão especial para seus torcedores.

Fluminense e as grandes conquistas

Ao longo de sua história, o nome do Fluminense esteve associado a grandes conquistas no futebol. O clube venceu a Taça Rio em 1952, considerada na época o equivalente ao título de campeão mundial de clubes. Além disso, o Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro em várias ocasiões, sendo uma das equipes mais vitoriosas da história do futebol brasileiro.

O nome do Fluminense também está relacionado a grandes ídolos do futebol, como Telê Santana, Romerito, Rivellino, e mais recentemente, Fred. Esses jogadores ajudaram a construir a história gloriosa do clube e a fortalecer o orgulho tricolor. O Fluminense também tem uma forte tradição de revelar talentos das categorias de base, contribuindo para o desenvolvimento do futebol brasileiro.

A história e as origens do escudo do Fluminense

Seguindo com a Lancepédia do Fluminense, o escudo do time carioca é representado pelas cores encarnado, branco e verde, mas era muito diferente em sua primeira versão, pensada e idealizada em 1902 por Oscar Cox, um dos principais fundadores do clube. Essa primeira versão do escudo foi feita com as cores cinza e e branca, com as letras "FFC" em vermelho, mas isso mudaria logo dois anos depois.

As mudanças do emblema Tricolor

A mudança ocorreu pela dificuldade encontrada por Oscar Cox em achar tecidos com as cores que ele havia pensado. Assim, em uma viagem para Londres, capital da Inglaterra, o fundador do clube achou uma camisa de três cores. Então, não apenas o uniforme foi mudado, mas o escudo também.

O escudo ainda passaria por algumas mudanças ao longo do tempo, mas sua essência sempre foi mantida, as letras no estilo gótico entrelaçadas formando as iniciais do clube, com as cores que conhecemos do Fluminense. A revista inglesa "Four Four Two", na lista dos escudos mais bonitas do mundo, colocou que o símbolo do Tricolor das Laranjeiras "parece natural como emblema de um clube de futebol e de um navio pirata".

Veja o design do primeiro escudo do Fluminense (Foto: Reprodução)

A última mudança do escudo

Um último detalhe seria incorporado ao escudo do Fluminense já na década de 80. Em homenagem ao tricampeonato carioca dos anos de 1983/84/85, a diretoria do clube decidiu representar a equipe vencedora dos títulos, além de outros dois esquadrões tricampeões cariocas no escudo, com uma estrela para cada time com três taças da competição na parte superior do emblema. As outras oportunidades aconteceram nas décadas de 1910 e 1930.

A Origem da Camisa do Fluminense

Seguindo a Lancepédia do Fluminense, com a fundação do clube, em 1902, Oscar Cox, uma das grandes figuras históricas do time do Fluminense, idealizou um uniforme branco e cinza para a equipe.

A viagem de Londres que mudou a camisa

Porém, em uma passagem por Londres, na procura de outros materiais para confeccionar os uniformes, que eram de difícil acesso nas cores estabelecidas por Cox, o cartola achou a camisa de três cores, sugerindo então as cores atuais da camisa do Fluminense.

Assim, em uma reunião no dia 15 de julho de 1904, portanto, dois anos após a fundação do Tricolor das Laranjeiras, o assunto foi levado à pauta no clube e a camisa do Fluminense passou a ser das três cores que conhecemos hoje: grená, verde e branco.

O uniforme do clube pouco sofreu mudanças desde então, mantendo sempre as cores, mudando só o seu design ao longo do tempo. No entanto, existe uma história interessante, também no começo do século XX, sobre as listras da camisa tricolor.

O pioneirismo no uso das listras diagonais

O uso de faixas em diagonal nos uniformes de times de futebol foi feito pela primeira vez pela equipe do Fluminense, e não pelo Vasco, como é comumente pensado. Isso porque o Vasco implementou apenas na sua equipe do remo este tipo de design. O Fluminense fez isso em sua camisa pela primeira vez em 1906, pela tendência da camisa tricolor de se desbotar. Então, o uniforme passou a ser inteiramente branco, com listrar grenás e verde em diagonal.

O segundo uniforme do clube de 2024 se parece muito com a camisa pioneira no uso das listras diagonais, vista pela primeira vez em 1906 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Um ponto interessante é que as listras não eram nem bordadas e nem estampadas, mas eram vestidas pelos jogadores do clube, como faixas de campeão.

Confira a letra do hino do Fluminense

Seguindo com a Lancepédia do Fluminense, veja a letra de todos os hinos que já passaram pelo estatuto do Tricolor das Laranjeiras:

Sou tricolor de coração

Sou do clube tantas vezes campeão

Fascina pela sua disciplina

O Fluminense me domina

Eu tenho amor ao tricolor

Salve o querido pavilhão

Das três cores que traduzem tradição

A paz, a esperança e o vigor

Unido e forte pelo esporte

Eu sou é tricolor

Vence o Fluminense

Com o verde da esperança pois

Quem espera sempre alcança

Clube que orgulha o Brasil

Retumbante de glórias

E vitórias mil

Sou tricolor de coração

Sou do clube tantas vezes campeão

Fascina pela sua disciplina

O Fluminense me domina

Eu tenho amor ao tricolor

Salve o querido pavilhão

Das três cores que traduzem tradição

A paz, a esperança e o vigor

Unido e forte pelo esporte

Eu sou é tricolor

Vence o Fluminense

Com sangue de encarnado

Com amor e com vigor

Faz a torcida querida

Vibrar com a emoção

Do tricampeão

Vence o Fluminense

Usando a fidalguia

Branco é paz e harmonia

Brilha no sol da manhã

Ou na luz do refletor

Salve o Tricolor

A criação do primeiro hino

O primeiro hino do Fluminense foi criado no ano de 1915, por Coelho Netto, que então era membro da Academia Brasileira de Letras. A letra da música foi criada em cima da canção instrumental "It's a long, long way to Tipperary", de Henry James Williams. Uma curiosidade de Coelho Netto é que ele era pai de Preguinho, um dos maiores ídolos do clube.

O Fluminense é um crisol

Onde apuramos a energia

Ao pleno ar, ao claro sol

Lutando em justas de alegria

O nosso esforço se congraça

Em torno do ideal viril

De avigorar a nova raça

Do nosso Brasil!

Corrige o corpo como artista

Vida imprime à estátua augusta

Faz da argila uma robusta

Peça de aço onde a alma assista

Na arena como na vida

Do forte é sempre a vitória

Do estádio foi que a Grécia acometida

Irrompeu para a glória

Ninguém no clube se pertence

A glória aqui não é pessoal

Quem vence em campo é o Fluminense

Que é, como a Pátria, um ser ideal

Assim nas justas se congraça

Em torno dum ideal viril

A gente moça, a nova raça

Do nosso Brasil! Adestra a força e doma o impulso

Triunfa, mas sem alardo

O herói é bravo mas galhardo

Tão forte d'alma que de pulso

A força esplende em saúde

E abre o peito à bondade

A força é a expressão viva da virtude

E garbo da mocidade

O segundo hino do Fluminense

Composto em 1916 por Antônio Cardoso de Menezes Filho, este hino substituiu o primeiro, já que ele estava sendo utilizado em paródias. Devido ao período histórico, o canto possui diversas referências à Primeira Guerra Mundial e, oficialmente, é ainda o hino do clube.

Companheiros de luta e de glória

Na peleja incruenta e de paz

Disputamos no campo a vitória

Do mais forte, mais destro e sagaz!

Nossas liças de atletas são mansas

Como as querem os tempos de agora

Ressuscitam heróicas lembranças

Dos olímpicos jogos de outrora

Não nos cega o furor da batalha

Nem nos fere o rival, se é mais forte!

Nossas bolas são nossa metralha

Um bom goal, nosso tiro de morte

Fluminense, avante, ao combate

Nosso nome cerquemos de glória

Já se ouve tocar a rebate

Disputemos no campo a vitória

A composição do terceiro hino

O terceiro hino, e o mais famoso, apesar de não ser o oficial foi composto por Lamartine Babo, que também realizou o hino de diversos outros clubes cariocas. Um dos motivos que fizeram com que este cântico fosse popularizado era seu carácter mais carnavalesco, apresentado no programa "Trem da Alegria" mudando a melodia "disciplinar" que os cantos antigos possuíam.

Lamartine Babo compôs músicas para diversos clubes do Rio de Janeiro, incluindo o Fluminense (Foto: Reprodução)

A letra do hino já foi apresentada no início da matéria.

Veja a história do mascote do Fluminense

A Lancepédia do Fluminense traz agora o mascote do time. Do ano de sua criação, em 1902, até o ano de 2016 foi o Cartola. No entanto, o personagem foi trocado pelo Guerreirinho, que é o atual representante do clube nos jogos em que é mandante, no Maracanã.

A história do Cartola, o primeiro mascote do Tricolor

O Fluminense foi fundado em 1902, com raízes na aristocracia do Rio de Janeiro. Assim, o Tricolor das Laranjeiras era visto como um time de elite, da alta sociedade brasileira das primeiras décadas do século passado. Portanto, com esse contexto, o mascote do clube não poderia ser outro a não ser o que foi escolhido: um cartola.

O primeiro mascote do Fluminense foi o Cartola (à esquerda), antes de ser trocado pelo Guerreirinho (à direita) (Foto: Reprodução)

O personagem tinha como característica um terno e um chapéu que era comum dos homens de elite da sociedade carioca. O Cartola se popularizou como o mascote do Fluminense na década de 1940, quando o Jornal dos Sports caracterizou o personagem como o representante da equipe, ressaltando a origem aristocrática do clube.

O Guerreirinho, o segundo mascote do Fluminense

Em 2016, no entanto, a diretoria do clube decidiu aposentar o Cartola, devido à representação elitista que os comandantes do clube viam que ele carregava. Assim, a solução foi criar o Guerreirinho, em referência ao apelido "Time de Guerreiros", que o Tricolor ganhou quando escapou do rebaixamento do Brasileirão em 2009, para ganhar o título nacional em 2010.

O Guerreirinho passou a ser o mascote do Fluminense a partir do ano de 2016 (Foto: Reprodução)

O Guerreirinho passou a ser presença garantida nos jogos do Fluminense desde então, com seu característico capacete e escudo com o símbolo do clube. O mascote também é usado como forma de identificação com os torcedores mirins.

Os 10 maiores ídolos do Fluminense

Castilho

Castilho é o maior goleiro da história do Fluminense. Atuou no clube por mais de 15 anos, conquistando diversos títulos e ficando conhecido por sua lealdade ao Tricolor. Defendeu mais de 700 jogos pelo clube, o que o coloca no topo da lista de ídolos do Fluminense. Fred

Fred foi o grande nome do Fluminense nos últimos anos. Com gols importantes, liderou o time nas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além de ser um dos maiores artilheiros da história do clube. Rivellino

Rivellino, um dos maiores craques do futebol brasileiro, jogou no Fluminense entre 1975 e 1978. Com sua técnica refinada e seu chute potente, foi um dos grandes ídolos do clube nos anos 1970. Telê Santana

Telê Santana foi um dos maiores ídolos do Fluminense, tanto como jogador quanto como treinador. Ele fez parte da equipe campeã carioca nos anos 1950 e mais tarde ajudou o clube como técnico. Assis

Assis é lembrado por marcar gols decisivos, especialmente contra o Flamengo. Sua parceria com Washington formou o famoso "Casal 20", que encantou a torcida tricolor nos anos 1980. Washington

Washington, parceiro de Assis no "Casal 20", foi outro grande ídolo do Fluminense. Com gols importantes, ajudou o clube a conquistar títulos e ficou marcado pela grande habilidade dentro da área. Deco

Deco, um dos grandes jogadores internacionais, fez parte do time campeão brasileiro de 2010. Sua qualidade técnica e experiência o tornaram um dos maiores ídolos recentes do Fluminense. Thiago Silva

Thiago Silva foi revelado no Fluminense e é considerado um dos maiores zagueiros do futebol mundial. Sua liderança e qualidade na defesa o tornaram ídolo da torcida tricolor. Didi

Didi, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, também brilhou no Fluminense. Com sua famosa "folha seca", encantou a torcida e marcou época no clube. Conca

Conca foi um dos grandes nomes do Fluminense na conquista do Brasileirão de 2010. Sua habilidade e dedicação o tornaram um dos jogadores mais queridos pela torcida.

Fred é um dos maiores ídolos e artilheiros da história do Fluminense (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress)

Maiores artilheiros do Fluminense na história

1 - Waldo – 319 gols

Waldo é o maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols. Atuando nas décadas de 1950 e 1960, ele se destacou como um dos maiores goleadores do futebol brasileiro, sendo decisivo em inúmeros clássicos e em títulos importantes para o clube. Sua habilidade como centroavante o colocou no topo da lista dos maiores artilheiros do Fluminense, e seu nome é reverenciado até hoje nas Laranjeiras.

2 - Fred – 199 gols

Fred, com 199 gols, é um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. Atuando em duas passagens pelo clube, Fred foi peça chave nas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012. Conhecido por sua capacidade de finalização e liderança em campo, Fred conquistou a torcida tricolor com sua entrega e gols decisivos, sendo um dos jogadores mais queridos da história do Fluminense.

3 - Orlando Pingo de Ouro – 184 gols

Orlando Pingo de Ouro, com 184 gols, foi um dos grandes artilheiros do Fluminense nas décadas de 1940 e 1950. Ele ficou famoso por sua habilidade com a bola e sua capacidade de marcar em momentos importantes, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e se consolidar como uma potência no futebol carioca. Seu nome está gravado na história do Fluminense como um dos maiores ídolos da época.

4 - Hércules – 165 gols

Hércules foi um dos principais artilheiros do Fluminense nas décadas de 1930 e 1940, com 165 gols. Ele era conhecido por sua técnica refinada e sua visão de jogo, sendo fundamental nas conquistas estaduais do clube. Hércules é lembrado como um dos maiores goleadores da história do Fluminense e um ídolo das gerações que acompanharam seu talento em campo.

5 - Telê Santana – 164 gols

Telê Santana, mais conhecido por sua brilhante carreira como técnico, também brilhou como jogador, marcando 164 gols pelo Fluminense. Atuando nas décadas de 1950 e 1960, Telê foi um dos maiores artilheiros do clube, destacando-se por sua inteligência e habilidade dentro de campo. Sua passagem como jogador ajudou a consolidar o Fluminense como um dos grandes clubes do futebol carioca.

6 - Welfare – 161 gols

Welfare, com 161 gols, foi um dos primeiros grandes artilheiros da história do Fluminense. Atuando nas décadas de 1910 e 1920, ele ajudou o clube a conquistar diversos títulos estaduais, sendo uma referência no ataque do time. Sua presença nos primeiros anos de glórias do Fluminense o eternizou como um dos grandes nomes da história tricolor.

7 - Russo – 149 gols

Russo foi um dos principais artilheiros do Fluminense nas décadas de 1920 e 1930, com 149 gols. Ele era um jogador completo, capaz de marcar gols em jogadas individuais ou coletivas, e sua eficiência o tornou um dos ídolos da época. Russo é lembrado até hoje como um dos grandes atacantes da história do Fluminense.

8 - Preguinho – 128 gols

Preguinho, com 128 gols, foi uma figura histórica para o Fluminense, não apenas por seus gols, mas também por ter sido o primeiro capitão da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Atuando nas décadas de 1920 e 1930, Preguinho foi um dos grandes artilheiros do Fluminense e ajudou o clube a conquistar diversos títulos. Sua versatilidade e talento o tornam um ícone do futebol brasileiro.

9 - Washington – 124 gols

Washington, um dos maiores artilheiros recentes do Fluminense, marcou 124 gols pelo clube. Atuando na famosa dupla "Casal 20" com Assis, Washington foi decisivo em títulos estaduais e em clássicos cariocas. Sua presença de área e faro de gol fizeram dele um ídolo da torcida, especialmente por sua participação nas campanhas vitoriosas dos anos 1980.

10 - Magno Alves – 124 gols

Magno Alves também marcou 124 gols pelo Fluminense, sendo um dos grandes artilheiros do clube em duas passagens. Conhecido por sua velocidade e habilidade nas finalizações, Magno Alves fez história no clube, sendo decisivo em várias competições. Ele é lembrado como um dos grandes atacantes do Fluminense e continua a ser admirado pelos torcedores.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Fluminense

Confira a lista dos jogadores com mais títulos, que a Lancepédia do Fluminense traz para você:

9 títulos: Assis, Jandir Bugs, Paulo Victor e Washington César

Com nove títulos pelo Fluminense, quatro jogadores apresentam esse número de honrarias pelo clube. Assis ganhou seus troféus com o clube durante a década de 1980, com as principais conquistas sendo o Campeonato Brasileiro de 1984, além dos Cariocas de 1983, 1984 e 1985, juntamente com as Taças Guanabaras de 1983 1985. Jandir Bugs, Washington César e Paulo Victor participaram exatamente das mesmas conquistas de seu companheiro de clube, Assis.

8 títulos: Oswaldo Gomes, Denílson Custódio e Carlos Alberto Gomes

Com oito títulos pelo Tricolor das Laranjeiras, temos um empate triplo. Oswaldo Gomes jogou pelo Flu durante 15 anos, em 1906 a 1921. O meio-campo venceu oito Campeonatos Cariocas durante esse período, fazendo mais de 180 partidas pelo clube.

Denílson Custódio foi um grande atleta do Fluminense durante as décadas de 1960 e 1970. Entre os principais títulos do volante estão o Campeonato Brasileiro de 1970, além de também ser tetracampeão do Campeonato Carioca pelo clube.

Meio-campista com duas passagens pelo Tricolor das Laranjeiras, Carlos Alberto Gomes venceu grandes competições durante seu tempo no clube em 1973-1980 e 1984-1985. Entre as principais conquistas estão quatro Campeonatos Cariocas e uma Taça Guanabara no ano de 1975.

7 títulos: Gum, Castilho, Branco, Wanderley Alves, Marco Antônio, Ricardo Gomes e Fred

Com sete títulos, temos sete jogadores empatados com este números de honrarias. Gum e Fred participaram de basicamente os mesmos títulos, com destaque para os Campeonatos Brasileiros de 2010 e de 2012, que fez a dupla ficar eternizada como ídolos do Tricolor das Laranjeiras.

O goleiro Castilho também é figura icônica do Fluminense. O atleta fez quase 700 partidas pelo clube, conquistando a Copa Rio de 1952, três Campeonatos Cariocas e duas taças do Torneio Rio-São Paulo.

O artilheiro Fred, é um dos atletas com mais taças pelo Tricolor das Laranjeiras (Foto: Wagner Meier/AGIF)

O lateral-esquerdo, Branco, fez parte das mesmas conquistas que Assis, Jandir Bugs, Washington César e Paulo Victor ganharam, mas não venceu a Copa Kirin e o Torneio de Paris de 1987. Wanderley Alves e Ricardo Gomes também atuaram na década de 1980 com Branco e os outros jogadores que foram citados.

Fechando a lista com sete títulos está Marco Antônio. O lateral-esquerdo com mais de 300 partidas pelo Fluminense tem como seus títulos expressivos o Campeonato Brasileiro de 1970, além de ser tetracampeão Carioca pelo clube.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Fluminense

6 títulos: Altair, Batatais, Carlos Brant, Hércules de Miranda, Arthur Machado, Romeu Pellicciari, Edino Nazareth, Félix, Lula e Romerito;

5 títulos: Pinheiro, Telê Santana, Tim, Flávio Minuano, Gil, Rivellino e Samarone;

4 títulos: Agostinho Fortes Filho, Preguinho, Zezé, Orlando de Azevedo, Carlos Alberto Torres, Narciso Horário, Paulo Cezar Caju, Deco, Marcão e Diego Cavalieri.

Mais jogos pelo Fluminense

Confira a lista dos jogadores com mais jogos, que a Lancepédia do Fluminense traz para você:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Fluminense

1. Castilho – 698 jogos

O goleiro Castilho é o recordista absoluto de mais jogos pelo Fluminense, com 698 partidas disputadas. Conhecido por sua bravura e lealdade ao clube, Castilho atuou no Fluminense de 1947 a 1965 e se tornou um verdadeiro símbolo do Tricolor. Ele conquistou títulos importantes e é lembrado como um dos maiores goleiros da história do clube e do futebol brasileiro.

2. Pinheiro – 603 jogos

Pinheiro, que jogou como zagueiro entre 1949 e 1963, acumulou 603 jogos pelo Fluminense. Sua liderança em campo e habilidade defensiva foram fundamentais para a equipe. Pinheiro é até hoje reverenciado pela torcida como um dos jogadores mais importantes da história do clube.

3. Telê Santana – 559 jogos

Telê Santana, conhecido por sua contribuição como técnico, também marcou época como jogador do Fluminense. Com 559 jogos disputados, ele foi um meio-campista habilidoso que ajudou o Tricolor a conquistar vários títulos. Telê é lembrado com carinho pela torcida e deixou um legado como jogador e técnico.

4. Altair – 551 jogos

Altair foi um zagueiro que defendeu o Fluminense entre 1955 e 1971, com um total de 551 partidas. Sua solidez defensiva e dedicação ao clube o colocam entre os atletas que mais jogaram pelo Fluminense. Altair foi fundamental em várias conquistas do clube e é uma lenda tricolor.

5. Escurinho – 489 jogos

Escurinho, que atuou no Fluminense de 1954 a 1963, jogou 489 partidas pelo clube. Ele era conhecido por sua habilidade no ataque e contribuiu para o sucesso do Fluminense em várias competições. Escurinho é uma figura histórica do Tricolor.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Fluminense

6. Rubens Galaxe – 465 partidas

Rubens Galaxe, que disputou 465 jogos entre 1970 e 1980, era um meio-campista talentoso e versátil. Ele ajudou o Fluminense a conquistar títulos e é lembrado como um jogador que se entregava em campo e tinha grande habilidade.

7. Denílson – 433 partidas

Denílson, atuando como zagueiro e volante, jogou 433 partidas pelo Fluminense de 1968 a 1976. Ele é reverenciado por sua forte marcação e compromisso com o clube. Denílson é um dos atletas que mais vestiram a camisa tricolor.

8. Gum – 414 partidas

Gum, que defendeu o Fluminense entre 2009 e 2018, acumula 414 jogos. Conhecido por seu estilo aguerrido e sua entrega em campo, Gum foi um dos pilares defensivos do time que conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012). Ele é um dos ídolos recentes do clube.

9. Assis (Zagueiro) – 412 partidas

Assis, o zagueiro, disputou 412 partidas entre as décadas de 60 e 70, consolidando sua importância na história do Fluminense. Sua lealdade e dedicação ao clube o fazem ser lembrado entre os grandes defensores do Tricolor.

10. Waldo – 403 partidas

Waldo, um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, jogou 403 vezes pelo clube e marcou 319 gols. Com um faro de gol impressionante, Waldo é um dos maiores ídolos da história tricolor e seu legado é lembrado até hoje.

Esses jogadores representam o orgulho do Fluminense e sua contribuição para a rica história do clube.

Top 5 maiores contratações do Fluminense*

Confira a lista das maiores contratações, que a Lancepédia do Fluminense traz para você:

1. Thiago Neves – R$ 38,76 milhões (2012)

Thiago Neves foi uma das figuras mais importantes do Fluminense em sua primeira passagem, e em 2012 o clube fez um grande esforço financeiro para repatriá-lo. O jogador, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, retornou por R$ 16 milhões, em uma das maiores contratações da história do Tricolor. Neves teve papel crucial em conquistas importantes, como o Campeonato Carioca e o Brasileirão, tornando-se um ídolo da torcida.

Thiago Neves é a contratação mais cara da história do Fluminense (Foto: Nelson Perez/Fluminense)

2. Rafael Sobis – R$ 32,71 milhões (2012)

Rafael Sobis também faz parte do grupo de maiores contratações do Fluminense. Em 2012, o clube desembolsou R$ 13,5 milhões para tirá-lo do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Sobis teve um papel fundamental nas conquistas do Fluminense e ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como o Brasileirão. Sua contratação, embora cara, foi amplamente justificada pelos resultados que trouxe ao time.

3. Richarlison – R$ 29,17 milhões (2015)

Comprado do América-MG por R$ 14,2 milhões em 2015, Richarlison foi uma das maiores contratações do Fluminense em jogadores jovens. O atacante mostrou seu valor rapidamente, com boas atuações que chamaram a atenção do futebol europeu. Eventualmente, foi vendido para o Watford, da Inglaterra, por um valor significativamente maior, consolidando-se como uma das melhores negociações do clube tanto esportivamente quanto financeiramente.

4. Facundo Bernal – R$ 20,5 milhões (2024)

Uma das maiores contratações do Fluminense ocorreu em 2024, com a chegada do volante uruguaio Facundo Bernal. Vindo do Defensor Sporting, Bernal custou ao clube R$ 20,5 milhões, superando o valor investido no retorno de Thiago Neves em 2012 (em valor total). Bernal chegou com grandes expectativas e é considerado um dos pilares da renovação do meio-campo do Fluminense, com o objetivo de liderar o time em competições como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

5. David Terans – R$ 14 milhões (2024)

Em 2024, o Fluminense investiu R$ 14 milhões para trazer David Terans, meio-campista que se destacou no Athletico-PR e que estava atuando no Pachuca, do México. Terans chegou ao clube como uma aposta para aumentar a criatividade do meio-campo e dar mais profundidade ao elenco. Seu estilo ofensivo e habilidade para criar jogadas o tornaram uma peça importante para o time, por isso, ele está entre as maiores contratações do Fluminense.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Fluminense:

Confira a lista das maiores vendas do clube, que a Lancepédia do Fluminense traz para você:

10º lugar: Aleksander - A décima maior venda da história do Fluminense é criada nas categorias de base do clube. Aleksander esteve presente no elenco que foi campeão da Libertadores em 2023, atuando com certo destaque. No meio da temporada de 2024, ele foi vendido para o Al-Ahli, por 9 milhões de euros.

9º lugar: Thiago Neves - O nono lugar fica com o meia Thiago Neves. Na temporada 2008/09, o jogador foi vendido para o Hamburgo, da Alemanha, por 9 milhões de euros. No entanto, a ida para a Europa acabou não vingando da melhor forma, o que fez com que o atleta atuasse novamente pelo Brasil, além de jogar também pelo Oriente Médio.

8º lugar: Thiago Silva - Uma das grandes revelações recentes do Tricolor das Laranjeiras, Thiago Silva é a oitava maior venda do Fluminense. O zagueiro foi vendido para o Milan na temporada 2008/09, por 10 milhões de euros. Depois de ser figura carimbada de Copa do Mundo para o Brasil, além de fazer grande carreira por PSG e Chelsea, o zagueiro voltou para o Fluminense em 2024.

7º lugar: Kayky - Mais um jogador que foi desenvolvido em Xerém, Kayky é a sétima maior venda do clube, pelo valor de 10 milhões de euros. O jogador foi vendido para o grupo City na temporada 2021/22 e atualmente está emprestado para o Sparta Rotterdam.

6º lugar: Luiz Henrique - Outro cria de Xerém, Luiz Henrique é a sexta maior venda do Fluminense, ao ser vendido para o Real Betis, da Espanha, por 10,4 milhões de euros. Atualmente, o jogador retornou ao futebol brasileiro, para o rival Botafogo, onde faz bom Campeonato Brasileiro, que o rendeu convocação para a Seleção Brasileira.

5º lugar: Pedro - Um dos centroavantes mais completos do futebol brasileiro na atualidade, mas atuando pelo maior rival do Fluminense, o Flamengo, Pedro é o quinto colocado da lista. Ele foi vendido para a Fiorentina quando tinha 22 anos, na temporada 2019/20, por 11 milhões de euros.

4º lugar: João Pedro - Seguindo com a safra de atacantes de Xerém, João Pedro é a quarta maior venda do clube. Ele foi vendido para o Watford, da Inglaterra, na temporada 2019/20, quando tinha apenas 19 anos, por 11,5 milhões de euros. Atualmente, ele defende as cores do Brighton.

Jogando atualmente no Brighton, João Pedro é a quarta maior venda do Fluminense e um dos principais atacantes brasileiros da atualidade (Foto: Divulgação / Watford)

3º lugar: Richarlison - Outro jogador do clube que também foi vendido para o Watford foi Richarlison. O atacante foi vendido na temporada 2017/18, por 12,4 milhões de euros e fica em terceiro na lista de maiores vendas do Fluminense. Atualmente, ele joga pelo Tottenham, também da Inglaterra.

2º lugar: Gérson - Grande revelação do clube nos últimos anos, Gérson é a segunda maior venda do Fluminense. Ele foi vendido para a Roma, na temporada 2016/17, quando tinha apenas 19 anos, por um valor de 18,5 milhões de euros. Hoje em dia, ele veste a camisa do Flamengo.

1º lugar: André - O primeiro lugar da lista de maiores vendas fica com André, também formado em Xerém. O volante que ganhou grande destaque durante o tempo em que jogou pelo clube carioca, foi vendido por 22 milhões de euros para o Wolverhampton, da Inglaterra, na temporada 2024/25.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo São Paulo com esses jogadores, o clube arrecadou um total de quase 124 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Fluminense

Confira a lista dos maiores estrangeiros do clube, que a Lancepédia do Fluminense traz para você:

Romerito

Romerito, o paraguaio, é um dos ídolos mais queridos da torcida tricolor. Ele chegou ao Fluminense em 1984 e, naquele mesmo ano, foi fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro. Com sua visão de jogo e habilidade no meio-campo, Romerito rapidamente conquistou o coração dos torcedores, sendo lembrado até hoje como um dos maiores estrangeiros a vestir a camisa do Fluminense.

Deco

Outro estrangeiro de grande destaque é Deco, o luso-brasileiro que atuou pelo clube entre 2010 e 2013. Com uma carreira consolidada na Europa, Deco trouxe sua experiência e talento ao Fluminense, ajudando o time a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012. Seu estilo elegante e passes precisos fizeram dele um dos maiores estrangeiros do Fluminense, e sua liderança em campo foi crucial para o sucesso do clube naqueles anos.

Deco virou um grande ídolo da torcida do Tricolor das Laranjeiras (Foto: Reprodução / Twitter)

Conca

Darío Conca, argentino, é um dos estrangeiros mais populares da história recente do Fluminense. Com passagens pelo clube entre 2008 e 2011 e em 2014, Conca se destacou por sua habilidade e visão de jogo. Foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010, onde foi eleito o melhor jogador da competição. Sua relação com a torcida e sua dedicação em campo o colocam entre os maiores estrangeiros do clube.

Germán Cano

Germán Cano, o atacante argentino, chegou ao Fluminense com grandes expectativas e rapidamente conquistou a torcida com seu faro de gol. Ele vem sendo decisivo em partidas importantes, fazendo gols históricos e participou ativamente da conquista da Copa Conmebol Libertadores, se colocando como um dos maiores estrangeiros do Fluminense.

Arias

Jhon Arias, meio-campista colombiano, vem se destacando pela habilidade e capacidade de organização no meio-campo. Foi peça fundamental na conquista da Copa Conmebol Libertadores de 2023, inédita para o Tricolor Carioca, e entrou na lista de maiores estrangeiros do Fluminense.

Esses jogadores, cada um em sua época, contribuíram de maneira significativa para a rica história do Fluminense. Os estrangeiros do Fluminense trouxeram diversidade e talento ao Tricolor, ajudando o clube a alcançar vitórias e se consolidar no cenário do futebol brasileiro.

Estrutura do Fluminense

O Lancepédia do Fluminense traz a estrutura do CT do clube, que foi desenvolvida para oferecer tudo o que os atletas precisam para um treinamento completo. O local possui três campos de futebol com medidas oficiais, academia moderna e equipada, sala de fisioterapia, hidromassagem, piscina e sauna, além de um vestiário amplo e bem equipado. O CT também conta com áreas dedicadas ao departamento médico e fisiológico, proporcionando suporte completo aos jogadores para prevenção e recuperação de lesões.

O Lancepédia traz as informações do CT do Fluminense (Foto: Fluminense)

A sede inclui ainda salas de vídeo e espaços para reuniões e análise de desempenho, facilitando o trabalho de técnicos e comissão. Recentemente, o acesso ao CT foi facilitado com a criação de uma nova rua, melhorando a acessibilidade ao centro. Esse investimento reflete o compromisso do Fluminense em oferecer uma infraestrutura de ponta para seu elenco.

Endereço do CT do Fluminense

Avenida Arroio Fundo, 850 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22775-070.

Como chegar ao CT do Fluminense de carro ou transporte público

Partindo do centro do Rio de Janeiro, o CT do Fluminense fica a aproximadamente 30 km. O trajeto de carro leva cerca de 50 minutos a 1 hora, dependendo das condições de trânsito. A rota mais direta é pela Avenida Brasil, seguida pela Linha Amarela e depois a Avenida das Américas, até a chegada na Avenida Arroio Fundo.

Para quem prefere o transporte público, uma opção é pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico e, de lá, um ônibus BRT até o terminal próximo ao CT, seguido de uma caminhada curta. Este trajeto leva em torno de 1 hora e 30 minutos.

Onde comprar ingressos do Fluminense

Os ingressos do Fluminense podem ser adquiridos online através do site Fluminense Futebol Card, onde é possível selecionar o jogo desejado, escolher o setor do estádio e efetuar o pagamento de maneira segura. É importante lembrar que, ao comprar os ingressos, é obrigatório cadastrar o CPF e fazer o cadastro facial dos portadores, sendo esta uma medida de segurança para evitar fraudes.

A abertura das vendas ocorre em ondas, priorizando inicialmente os sócios do clube, que têm vantagens exclusivas, como descontos e acesso a setores especiais:

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol : São liberados em primeiro lugar para esses planos de sócio.

: São liberados em primeiro lugar para esses planos de sócio. Arquiba 60% / Pacote Jogos : Têm acesso à compra na segunda onda.

: Têm acesso à compra na segunda onda. Público Geral: Somente após os sócios garantirem seus ingressos, as vendas são liberadas para o público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Fluminense

Além da opção online, também é possível comprar ingressos presencialmente em pontos de venda autorizados. Esses pontos são:

Sede do Fluminense em Laranjeiras (Rua Álvaro Chaves, 41) - Aberta nos dias que antecedem o jogo.

(Rua Álvaro Chaves, 41) - Aberta nos dias que antecedem o jogo. Loja Oficial Fluminense FC em Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D) - Também aberta nos dias que antecedem o jogo.

(Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D) - Também aberta nos dias que antecedem o jogo. Loja Oficial Fluminense FC no Shopping Nova América (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406).

Os ingressos podem ser comprados em dinheiro ou via cartão de crédito, dependendo do ponto de venda. Após a compra, o QR Code gerado é baixado automaticamente pelo aplicativo do Fluminense e deve ser apresentado no dia do jogo para o acesso ao estádio.

Valores e setores dos ingressos do Fluminense

Os ingressos do Fluminense são divididos por setor e os preços variam conforme o local escolhido no estádio. Veja os valores médios de 2024:

Setor Sul : Valores a partir de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

: Valores a partir de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Setor Leste Inferior : R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada).

: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Setor Oeste : Valores chegam a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

: Valores chegam a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Setor Maracanã Mais: Inclui serviço de buffet com bebidas não alcoólicas por R$ 550 (inteira) e R$ 312,50 (meia-entrada).

Os sócios têm acesso exclusivo a alguns setores, como o Arquiba 100% e o Maraca+, que oferecem benefícios adicionais, como descontos e check-in ilimitado. Além disso, os sócios dos planos Arquiba Família têm direito a mais três ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto o Maracanã Mais.

Como funciona o cadastro facial

Uma exigência importante para quem compra ingressos é o cadastro facial, que deve ser feito através do site oficial do Fluminense ou pelo aplicativo. Esse procedimento visa garantir mais segurança durante o acesso ao estádio e evitar a revenda não autorizada de ingressos. O cadastro deve ser feito por todos os torcedores que comprarem ingressos, inclusive aqueles que adquirirem meia-entrada ou gratuidades.

Para efetuar o cadastro facial, basta acessar o site do Fluminense e seguir o passo a passo descrito na área de ingressos. O processo inclui a centralização da face no aplicativo para validação da identidade, e o torcedor recebe a confirmação via e-mail assim que o cadastro for aprovado.

Gratuidades e meia-entrada

As gratuidades para os jogos do Fluminense são limitadas e estão disponíveis nos setores Sul e Norte. Para crianças de até seis anos acompanhadas dos responsáveis, não é necessário retirar ingresso antecipadamente. Já para crianças de 7 a 11 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência, a retirada da gratuidade deve ser feita antecipadamente nos pontos de venda, mediante apresentação do CPF e documento que comprove o direito ao benefício.

Os ingressos de meia-entrada são concedidos de acordo com a legislação vigente, e todos os beneficiários devem apresentar documentação oficial no ato da compra ou retirada dos ingressos, seja online ou presencialmente.

Para mais detalhes sobre a compra de ingressos do Fluminense, acesse o site oficial do Fluminense. Garanta sua presença no próximo jogo do Tricolor e vibre junto ao time!