Atlético recebe o Mirassol para voltar a vencer e recuperar 'amuleto' no Brasileirão

O Atlético recebe o Mirassol em busca de voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão e recuperar o “amuleto” da equipe na competição. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético recebe o Mirassol em busca de voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão e recuperar o "amuleto" da equipe na competição. As equipes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na última rodada, o Galo deixou escapar a vitória diante do Botafogo. A equipe vencia até os minutos finais, mas sofreu o gol de empate e acabou ficando no 1 a 1 com o time carioca.

Agora, o Atlético busca a recuperação na tabela e também se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 13ª posição, com 18 pontos, apenas um à frente do Grêmio, primeiro clube dentro da zona.

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Atlético busca recuperar o "amuleto"

Além da reação no campeonato, o Atlético também tenta reencontrar sua força como mandante. A Arena MRV é um dos principais trunfos da equipe, e o Galo quer retomar o bom desempenho em casa.

Antes da derrota para o Flamengo e do empate com o Botafogo, o time vinha de cinco vitórias consecutivas em seus domínios. Além disso, mantinha uma invencibilidade na temporada como mandante, sequência que foi quebrada justamente diante do Rubro-Negro.

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Em 2025, atuando na Arena MRV, o Atlético soma 14 partidas, com seis vitórias, sete empates e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de cerca de 60%.

Arena MRV Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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