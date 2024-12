Milton Neves entra com processo na Justiça contra Juca Kfouri; entenda o caso

O conflito entre Milton Neves e Juca Kfouri ganhou um novo episódio na última sexta-feira (20). De acordo com a apuração do portal F5, da Folha de São Paulo, o apresentador entrou com um processo contra o colunista por conta de uma fala em uma entrevista concedida ao site "Ge", em abril. O ex-Band entrou com uma queixa-crime por calúnia e difamação.

Na época, Juca Kfouri foi procurado pela equipe de reportagem do canal para comentar as acusações de Milton Neves, que havia alegado que ele teria o criticado por ter feito publicidade em programas esportivos. Em resposta, o colunista, em referencia as inicias do nome do apresentador (MN) citou que ele é um "mentiroso nato".

A denúncia de Milton foi registrada pela Justiça de São Paulo na 9ª Vara Criminal do estado. Antes de um possível julgamento, uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para o dia 15 de abril do próximo ano. O evento ocorrerá no Tribunal de Justiça de São Paulo, e irá buscar um acordo amigável.

Posicionamento de Milton Neves e Juca Kfouri

Em contato com a reportagem do portal F5, Milton afirmou que o encontro será protocolar e que não pretende chegar a um acordo com Juca Kfouri. Conforme declarou, os advogados já estariam cientes de que seria para levar a ação para um julgamento.

Por outro lado, o colunista alegou que não está ciente do processo. Por conta disso, optou por não se posicionar sobre o assunto. Vale lembrar, que o embate entre os dois comunicadores acontece desde os anos 90.

Os dois colecionam ações na Justiça por conta de troca de desafetos via a imprensa. O auge do empate aconteceu em 2007, quando Milton foi condenado a pagar R$ 48 mil após afirmar que Kfouri devia pensão alimentícia aos filhos.