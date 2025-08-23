Milton Neves aponta drama de Corinthians e Santos no Brasileirão

O jornalista Milton Neves preveu uma rodada dramática para os torcedores do Corinthians e Santos. Na coluna do Uol, o apresentador fez previsões da 21ª rodada do Brasileirão e disse que os paulistas não têm chance de vitória.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Corinthians enfrenta o Vasco da Gama, neste domingo (24), em São Januário, às 16h (de Brasília). Na última partida do clube no torneio, o Bahia venceu por 2 a 1. Caso volte a perder, o timão pode cair para a zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

Segundo a previsão de Milton Neves, o paulista terá mais um capítulo triste e não tem chance de vitória. Em sua coluna, o jornalista palpitou que o duelo será 3 a 1 para o carioca.

continua após a publicidade

—Vasco 3 x 1 Corinthians. Pelo menos o Timão não pagará mico semelhante ao do Santos na semana passada.— Escreveu Milton Neves sobre resultado do Brasileirão.

O Santos, que chega de uma derrota sofrida de 6 a 0 para o Vasco na última rodada, vai enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, neste domingo (24), às 16h (de Brasília). Para Milton Neves, o time de Neymar também não conseguirá dar a volta por cima nessa rodada.

continua após a publicidade

➡️Saiba a gíria do futebol brasileiro que fez Ancelotti gargalhar

Segundo o palpite do jornalista, o Santos não sofrerá como em São Januário, mas vai ser derrotado pelo Bahia por 3 a 2.

—Bahia 3 x 2 Santos. O time de Rogério Ceni não nadará de braçada, mas vencerá o perdido Peixe.— Disse Milton Neves sobre o resultado do Brasileirão em sua coluna na Uol.

O que mudou desde o último encontro entre o Santos e o Bahia no Brasileirão?

As equipes já duelaram no primeiro turno, em 6 de abril, pela segunda rodada, quando empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro.

Naquela ocasião, o jogo foi marcado por reviravoltas. O Alvinegro chegou a virar para 2 a 1, mas sofreu o empate nos minutos finais. O time era comandado por Pedro Caixinha, que foi demitido oito dias depois do empate com apenas 17 partidas pelo Peixe.

O Santos vinha de uma derrota por 2 a 1 para o Vasco na estreia do Brasileirão e ainda não contava com Neymar, que se recuperava de uma lesão na coxa esquerda. Após o tropeço inicial, Caixinha chegou a ser cobrado publicamente pelo presidente Marcelo Teixeira.

Na partida contra o Bahia, o Alvinegro iniciou com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho.

Os gols santistas foram marcados por Thaciano e Diego Pituca, que saíram do banco de reservas para substituir Bontempo e Barreal.

Desde então, a situação mudou para os dois jogadores. Pituca encerrou sua segunda passagem pelo Santos e retornou ao futebol japonês, enquanto Thaciano, contratado justamente do Bahia, segue sendo alvo de críticas da torcida.

Dentro de campo, o Bahia abriu o placar com Erick aos 16 minutos do primeiro tempo. Thaciano empatou para o Peixe logo aos quatro minutos da etapa final, e Pituca virou aos 35. Porém, Luciano Juba marcou aos 44 minutos e garantiu o empate para o Tricolor de Aço, que não vencia o Santos na Vila Belmiro há 13 anos.

No duelo deste domingo (24), o Santos será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, já que o novo técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não foi regularizado pelo clube. O argentino foi anunciado na última sexta-feira (22) e assinou contrato até o fim de 2026.