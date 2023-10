Da Vila Belmiro para Europa! O drible de Soteldo na goleada do Santos sobre o Vasco, na tarde do último domingo (1), ultrapassou fronteiras e se tornou assunto em países da América do Sul e até mesmo do Velho Continente. Jornais como o 'AS', da Espanha, o 'A Bola', de Portugal, e o 'Olé', da Argentina repercutiram a provocação do atacante santista aos adversários cruz-maltinos.