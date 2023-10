A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula de Santos 4 x 1 Vasco pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma grande confusão no segundo tempo, quando três jogadores foram expulsos e outros três receberam cartões amarelos. Tudo começou quando Soteldo, do Peixe, subiu com os dois pés sobre a bola aos nove minutos da segunda etapa, quando o time da casa já vencia por 3 a 1. O jogador do Santos recebeu um cartão amarelo após o tumulto, mas não por causa da "acrobacia". O árbitro Anderson Daronco puniu o jogador por outro motivo.