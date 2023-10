2000 - AS EMBAIXADINHAS DE PEDRINHO E O TROCO DE BETO

No Cariocão de 2000, durante a final da Taça Guanabara, vencida pelo Vasco, o meia Pedrinho fez algumas embaixadinhas na goleada por 5 a 1 diante do Flamengo. O ato revoltou os jogadores do Rubro-Negro, que encontrariam semanas depois uma maneira de dar o troco. Na final do estadual, mais uma vez Vasco e Flamengo se encontraram, dessa vez com vitória e título do Rubro-Negro - era o bicampeonato consecutivo. O também meia Beto lembrou das embaixadinhas de Pedrinho e não hesitou em dar o troco, equilibrando a bola e fazendo embaixadinhas com a testa.