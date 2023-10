A "acrobacia" de Soteldo na goleada do Santos sobre o Vasco, na Vila Belmiro, deu o que falar. O atacante venezuelano pulou com os dois pés em cima da bola, aos nove minutos do segundo tempo, quando o Peixe ganhava por 3 a 1, e irritou os jogadores cruz-maltinos. Sebastián chegou a derrubar o jogador adversário fora de campo, dando início a uma grande confusão que terminou com três cartões vermelhos e três amarelos. O influenciador botafoguense Pedro Certezas, porém, saiu em defesa de Soteldo.