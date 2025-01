Messi falta evento e não recebe honraria nos EUA; entenda o caso

Lionel Messi, não compareceu a cerimônia de entrega da Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria concedida a um civil nos Estados Unidos. O evento aconteceu no último sábado (4) na Casa Branca, em Washington D.C. Além do jogador argentino, outras 19 personalidades também foram indicadas ao prêmio.

continua após a publicidade

➡️ Influenciador ganha chance no futebol profissional e vai disputar a Copinha

➡️ Ex-lutador do UFC ouve pela primeira vez aos 41 anos; entenda o caso

O presidente Joe Biden, que deixará o cargo em 20 de janeiro de 2025, presidiu o evento. Messi não compareceu e nem foi representado na ocasião. De acordo com o jornal "USA Today", a ausência do meia-campista foi motivada por outro compromissos previamente agendados. A declaração foi divulgada pela própria assessoria do atleta.

- A Casa Branca informou à Fifa, que informou o clube (Inter Miami) no fim de dezembro que Leo iria receber esse reconhecimento. Leo, através do seu clube, enviou uma carta à Casa Branca se dizendo profundamente honrado em receber este reconhecimento, mas que devido a conflitos de agenda e compromissos previamente agendados ele não poderia comparecer. Ele agradeceu e disse que espera ter a oportunidade de estar presente em um futuro próximo - diz a nota oficial do jogador, divulgada pelo jornal "The Mirror".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Chegada de Messi aos EUA

Desde julho de 2023, Messi, aos 37 anos, tem contribuído para o sucesso do Inter Miami na Major League Soccer (MLS). O jogador foi fundamental para que a equipe conquistasse a Supporters' Shield e garantisse vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre junho e julho de 2025. Apesar da eliminação nas quartas de final da MLS, Messi foi eleito o melhor jogador da competição, com 20 gols e 16 assistências em 19 jogos.

Esta não foi a primeira vez que a Medalha Presidencial da Liberdade foi concedida a um esportistas. Atletas como Michael Jordan, Tiger Woods e Mohammed Ali já haviam sido coroados com o título. No futebol, Messi se une a Megan Rapinoe, agraciada em 2022. Entre os indicados deste ano, destacam-se Earvin "Magic" Johnson, Bono Vox, Michael J. Fox e Denzel Washington.

continua após a publicidade