Menina de 10 anos usa da paixão pelo Mirassol como força para lutar contra a leucemia: ‘É minha terapia’

A menina de 10 anos está presente sempre que pode nas arquibancas apoiando o Mirassol (Foto: Arquivo pessoal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 16:42 • Mirassol (SP) • Atualizada em 14/03/2024 - 18:10

Não existe nada como a força do amor de um torcedor pelo seu time. E é exatamente a paixão pelo Mirassol que vem sendo a força de Emanuelly, de apenas 10 anos.

Com pais fanáticos pelo clube, a relação de Manu com o Mirassol começou cedo. Mas foi depois que a menina descobriu um cancêr que viu no time uma força para continuar.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

– O amor que eu tenho pelo Mirassol é minha terapia, minha força e a minha felicidade – contou Manu.

O Mirassol vai além de apenas um clube de futebol para Manu. A menina tem o clube como um amigo e esperança por dias melhores. A mãe de Emanuelly contou ao GE sobre a relação da filha com o Leão.

- Com o Mirassol é amor desde quando ela nasceu. Como eu e meu marido começamos a ir nas caravanas com a torcida, ela começou a pegar um amor forte pelo Mirassol, que se intensificou depois da doença. O Mirassol é a força e a inspiração dela. Quando ela está internada, vem com a bandeira, camiseta e colocamos na cama – disse a mãe Glauciene Kratochwil.

Jogadores do Mirassol com a faixa da Manu (Foto: Divulgação)

➡️ Revanche? Ganhe mais de R$450 na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo

Por conta dos tratamentos para a doença, Manu não consegue acompanhar o time em todos os jogos. A mãe contou que a menina fica muito triste por não poder estar presente nas arquibancadas, acompanhando o Mirassol de perto. Inclusive, Manu gosta de assistir aos jogos no meio da Fúria, a torcida organizada do Leão.

– Quando a Manu não vai no jogo, porque não são todos que ela pode ir, às vezes a imunidade está baixa e ela não é liberada pela médica, ela fica muito para baixo. Quando ela vai, vemos o sorriso no rosto, a paixão. Sempre apoiamos ela nesse amor.

Manu passa pela quimioterapia sempre com a bandeira do Mirassol (Foto: Arquivo pessoal)

Glauciene contou em entrevista um pouco sobre quando descobriram a leucemia da Manu. A menina faz quimioterapia todos os dias no hospital da Criança de São José dos Campos, cidade que fica a meia hora de Mirassol.

– Descobrimos o câncer da Manu dia 1º de janeiro de 2023. É muito difícil, mas o que me conforta é que ela está sempre forte, corajosa, com esse sorriso maravilhoso. Nós descobrimos porque ela sentiu dor na perna. Os médicos disseram que era dor de crescimento e depois só piorou, começou a ter febre que não baixava, o rosto dela inchou. Aí fizemos exames mais detalhados e estavam alterados - explicou a mãe.

➡️ Leila Pereira leva invertida de Louro Mané, que revela seu time do coração

Em uma surpresa de aniversário, preparada pelo clube e os pais da menina, os jogadores e a comissão técnica do Mirassol retribuiram todo o apoio e o amor dado por Manu a equipe.

A torcedora foi ao CT do time juntos com os pais, ganhou um bolo e foi recebida com parabéns de todos os jogadores.

(Foto: João Pinheiro/Agência Mirassol)

O Mirassol chegou a postar nas redes sociais a comemoração, que aconteceu dois dias antes por conta da agenda de jogos. Manu completou dez anos em 10 de março.

– Ela está sempre com um sorriso no rosto, sempre transbordando energia. Então que essa energia e esse pensamento positivo de vocês se transfira para nós e nos sirva de lição também. As portas sempre estarão abertas para vocês e pode ter certeza que ela estará nas nossas orações – declarou o técnico.

➡️ PVC alerta para risco da guerra do Choque-Rei e revela clima nos clubes: ‘Se a final for Palmeiras e São Paulo, nós vamos brigar’

– Não poderíamos deixar de comemorar junto com as pessoas que fazem ela feliz, dão força para ela, porque ela se vê neles. Além de jogadores, são seres humanos e são maravilhosos, estão junto com a Manu, sempre ajudando no que podem - contou a mãe.