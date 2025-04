Wesley Melo se manifesta sobre contas da gestão Augusto no Corinthians

Wesley Melo, ex-diretor financeiro da gestão de Duilio Monteiro Alves (2021–2023), atualmente conselheiro trienal e membro da Comissão de Finanças do Corinthians, se manifestou sobre as contas da atual gestão de Augusto Melo no clube.

Na noite da última sexta-feira (18), o Corinthians entregou aos seus órgãos de fiscalização o balanço financeiro referente ao ano de 2024. O documento revelou uma dívida bruta de R$ 2,568 bilhões. Wesley declarou que as demonstrações ainda precisam passar por uma análise técnica detalhada, com base na legislação contábil vigente.

Além disso, o conselheiro fez críticas ao que classificou como possíveis tentativas de ocultar problemas financeiros. "Não iremos tolerar manobras para mascarar o estouro de orçamento", afirmou.

Wesley também comentou declarações do atual diretor financeiro, Pedro Silveira, em entrevista ao "GE". Pedro destacou que, apesar de as despesas terem crescido 14%, totalizando R$ 716 milhões, o clube alcançou o maior resultado operacional de sua história — com um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 293 milhões, o que representa um crescimento de 44% em relação ao ano anterior.

- Importante destacar que as despesas também cresceram, porém menos do que as receitas. Houve um aumento de 14% nas despesas, totalizando R$ 716 milhões. Aqui, temos uma notícia positiva: o maior resultado operacional da história do Corinthians. Isso é o famoso EBITDA, que representa o fluxo de caixa operacional — ou seja, quanto de dinheiro foi gerado antes do pagamento de impostos e dívidas. O Corinthians gerou R$ 293 milhões, um valor 44% superior ao de 2023 - explicou Pedro.

A votação das contas acontecerá no próximo dia 28. O CORI (Conselho de Orientação do Corinthians), responsável por orientar o Conselho Deliberativo, conduzirá o processo. Caso as contas sejam reprovadas, os números poderão servir de base para eventuais pedidos de impeachment ou reforçar processos já suspensos, que aguardam nova análise.

Veja o posicionamento de Wesley Melo

As demonstrações apresentadas pela gestão atual e suas supostas conclusões exigem uma análise técnica, à luz da legislação contábil, o que demanda tempo e, principalmente, relatórios e documentos a que precisamos ter acesso - o que já foi requerido.

Manifestamos ainda nossa plena confiança nos processos auditados e aprovados dos balanços anteriores em todos os órgãos competentes. Não vamos tolerar manobras que tentem mascarar o evidente estouro de orçamento, visível a olho nu, ao qual nem o Cori, com maioria de membros eleitos pela atual gestão, tem sucesso em analisar dentro dos prazos.

A entrevista do Diretor Financeiro publicada no GE falando dos números, antes mesmo de os órgãos competentes do clube terem acesso aos dados, também demonstra que a gestão continua disposta a ignorar procedimentos a fim de sustentar narrativas unilaterais e, como vimos no passado, incorretas.