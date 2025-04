Gol perdido por Yuri Alberto em Corinthians x Sport viraliza: ‘Inacreditável’

O Corinthians começou o jogo com uma grande pressão para cima do Sport, neste sábado (19), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Em um dos lances de perigo, Yuri Alberto saiu de frente para o goleiro, sem marcação, mas chutou fraco, longe do gol. A finalização do atacante repercutiu nas redes sociais.

Logo na sequência, Yuri Alberto teve outra chance dentro da área, mas o chute parou no goleiro Caíque França. Ainda no primeiro tempo, Ángel Romero acertou a trave do Sport. Apesar da pressão do Alvinegro, o time pernambucano foi quem abriu o placar, com Sérgio Oliveira.

Veja a repercussão do lance nas redes sociais: