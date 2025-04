Corinthians x Sport: interino escala Timão com três atacantes para buscar a vitória

Corinthians e Sport se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam pressionadas e em busca de recuperação após um início instável na competição. O técnico Orlando Ribeiro, que assume o time interinamente após a demissão de Ramón Díaz, escalou o Timão com três atacantes para a partida deste sábado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Timão ocupa a 13ª posição na tabela, com quatro pontos conquistados em quatro partidas. O momento é turbulento, com três jogos seguidos sem vitória — empate com o América de Cali, pela Sul-Americana, e derrotas para Palmeiras e Fluminense no Brasileirão — além da saída recente do técnico Ramón Díaz, que aumentou a pressão por uma resposta imediata.

Do outro lado, o Sport vive situação ainda mais delicada. Lanterna da Série A, o time pernambucano somou apenas um ponto até agora e acumula três derrotas consecutivas: para Palmeiras, Vasco e Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

Para a partida deste fim de semana, o Corinthians terá problemas para escalar sua equipe. O lateral Matheuzinho e o volante José Martínez estão suspensos, enquanto o meia Rodrigo Garro, o goleiro Hugo Souza e o meia Igor Coronado seguem fora. Assim, o Timão vai a campo com: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

O Sport, dirigido por Pepa, também não escapa dos desfalques. Matheus Alexandre está suspenso, e Dalbert e Igor Cariús seguem fora por lesão. Além deles, Pablo, Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência, Thyere e Antônio Carlos são dúvidas para o confronto.

continua após a publicidade

Assim, o time pernambucano está escalado com: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Chico; Christian Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira; Barletta, Arthur Sousa e Carlos Alberto.