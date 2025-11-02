Decisão da arbitragem em Corinthians x Grêmio revolta torcedores: 'Inacreditável'

Uma decisão da arbitragem em Corinthians x Grêmio, neste domingo (2), causou muita revolta nas redes sociais. Até aqui, o Timão está vencendo por 1 a 0, com gol de Gustavo Henrique, e garantindo três pontos no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

No final do primeiro tempo, Yuri Alberto tentou um passe dentro da área, mas a bola foi interceptada por Noriega. O time do Corinthians ficou pedindo um toque de mão, mas o árbitro Davi Lacerda mandou o jogo seguir, e o VAR também não interferiu.

➡️Atitude de Mano Menezes em Corinthians x Grêmio causa repercussão

Nas redes sociais, a decisão da arbitragem em Corinthians x Grêmio repercutiu demais. Os torcedores do Timão ficaram revoltados com o suposto pênalti ignorado. Veja o lance e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Gustavo Henrique, do Corinthians, comemora seu gol contra o Grêmio (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja lance polêmico em Corinthians x Grêmio e repercussão da web

Escalação das equipes

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Grêmio, marcado para este domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade no time que vai a campo de Dorival Júnior é o retorno do goleiro Hugo Souza.

Por outro lado, o time não contará com os meio-campistas José Martinez, Raniele e Breno Bidon. Os dois primeiros cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o último foi expulso diante do Vitória.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim, o Corinthians vai enfrentar o Grêmio com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu; Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Escalação do Grêmio para enfrentar o Corinthians: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.