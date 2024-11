Roberto Carlos fará especial de fim de ano – talvez o último do cantor – no Allianz Parque

O cantor Roberto Carlos gravará no Allianz Parque, casa do Palmeiras em São Paulo, aquele que pode ser seu último especial de fim de ano da Globo. Dois dias antes da gravação, o Verdão recebe o Botafogo nesta terça-feira (26) em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro e terá público reduzido para a partida.

Aos 83 anos, o cantor brasileiro é o rosto do especial de fim de ano da Globo, que está no ar há mais de 50 anos. O fim do contrato do músico com a gravadora encerra em março de 2025. O programa também celebra os 60 anos de carreira de Roberto Carlos, que convidou Roberto Frejat, Paulo Ricardo e João Barone para participar das gravações, além de Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes.

Roberto Carlos fará gravação do especial de fim de ano no Allianz (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Verdão, por sua vez, joga dois dias antes da gravação no Allianz Parque, o que pode ser a partida mais importante do campeonato, até o momento. Empatados em pontos na tabela de classificação, Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26). O confronto define o líder do Brasilerão.

O Allianz Parque sofrerá alterações devido à montagem do palco para as gravações. O setor Gol Norte será ampliado para incluir parte da Central Leste, área reservada para as torcidas organizadas. Já o setor Superior Norte ficará fechado para este jogo. Ao todo, o Palmeiras pode sofrer uma redução de até 30% do público.