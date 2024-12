Medalhista olímpica, Júlia Soares assume namoro com ator da Globo

O amor está no ar! Júlia Soares, que levou o bronze com a equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris, assumiu, na segunda-feira (23), o namoro com o ator da Globo Igor Jansen. A ginasta publicou uma série de fotos com o novo amado nas redes sociais para revelar o relacionamento.

Júlia Soares é um dos grandes nomes da ginástica artística brasileira. A jovem de 19 anos integra a Seleção Brasileira e disputou sua primeira edição de Jogos Olímpicos este ano, em Paris. Por sua vez, Igor Jansen, tem 20 anos e possui duas participações em produções da Globo. O ator esteve no elenco da série "As aventuras de Poliana" e na novela "No Rancho Fundo", que foi ao ar este ano na emissora.

Conquista de medalha inédita para o Brasil

A medalha conquistada por Júlia Soares entrou para história da Ginástica Artística brasileira. Ao lado de Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, ela levou o Brasil ao pódio da final por equipes dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. O top-3 ainda contou com os Estados Unidos, de Simone Biles, em primeiro, e a Itália, que ficou na segunda colocação.

Júlia Soares assumiu namoro com Igor Jansen, ator da Globo (Foto: Reprodução/Instagram)