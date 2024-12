Medalhão da Globo vira alvo da Band para substituir Denílson

A Band já se movimenta para buscar um substituto para Denílson no programa "Jogo Aberto" a partir de 2025. De acordo com o portal "F5", o principal nome em pauta na emissora é o do ex-atacante e comentarista da Globo Paulo Nunes. Para a emissora, ambos os comentaristas se assemelham pelo seu estilo descontraído de transmitir opinião e informação.

Paulo Nunes é um dos principais comentarista da Globo e trabalha constantemente em jogos no "Sportv". Na TV aberta, o ex-jogador faz dupla com o apresentador Lucas Gutiérrez no quadro "Segue o Jogo", que acontece após as partidas da rodada no meio de semana. O quadro que mescla comédia e descontração tem agradado muito o público.

Paulo Nunes é o principal alvo da Band para substituir Denílson (Foto: Reprodução/Globo)

Paulo Nunes foi contratado pela Globo no fim de 2018. À época, o ex-atacante revelou que também havia recebido uma proposta da extinta Fox Sports. Antes, já havia atuado no Grupo Globo, mas pela TV Anhanguera, afiliada da emissora em Goiás.

Band e Globo podem trocar Denílson por Paulo Nunes?

Denílson chegou a renovar contrato com a Band no início do ano, mas decidiu deixar o canal antes do fim do vínculo, que se encerraria em 2027. Segundo o portal "F5", a Globo está de olho no ex-jogador para integrar um novo programa do Sportv aos domingos em 2025.

