Parceiro de Memphis Depay fora dos gramados, o cantor MC Hariel saiu em defesa do atacante do Corinthians diante das críticas feitas ao jogador por parte da torcida alvinegra, que entende que o camisa 10 não se dedica tanto ao clube quanto na seleção da Holanda. Em conversa com a reportagem do Lance!, o artista, corintiano declarado, avaliou o desempenho do atleta com a camisa do seu time do coração.

MC Hariel também afirmou que se percebesse que Memphis estava se dedicando menos ao Corinthians do que deveria, não deixaria de tecer críticas e dizer ao holandês que precisava melhorar suas atuações com a camisa do clube.

- Eu sou corintiano roxo, amo o Corinthians, mas é bem diferente o elenco do time em comparação ao da Holanda. Acredito que ele não faz essa escolha de ser melhor lá do que aqui, porque nós mesmos iríamos reclamar com ele. Mas é isso, é discrepante [a diferença]. Lá ele está 'dando tapa' com o Van Dijk, aqui ele 'dá tapa' com uma rapaziada que é boa também, mas que não chega no mesmo nível - disse o artista durante entrevista em evento da Kings League Brasil.

O cantor também acredita que Memphis tem noção da grandeza do clube que atua e da importância de representar a camisa. Para ele, faz parte do papel da torcida apoiar o holandês no dia a dia clube para que ele siga evoluindo.

- O Corinthians é o maior time do Brasil, ele tem noção da importância de jogar pela nossa camiseta. Estamos sempre apoiando ele para que ele sempre evolua conforme tudo o que aconteça no dia a dia - completou o MC.

Hariel foi uma das primeiras celebridades a se aproximar do atacante do Corinthians e chegou a gravar um EP em parceria com Memphis, que além da carreira como jogador profissional também é rapper e tem músicas lançadas nas principais plataformas digitais.

No começo de 2025, MC Hariel e Memphis Depay lançaram o "Falando com as Favelas", um EP que tem quatro faixas e, entre elas, uma canção que homenageia a torcida do Corinthians, chamada "Peita do Coringão". Na faixa, o atacante também canta um trecho da canção em português.

Memphis Depay é um dos destaques do Corinthians na temporada. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números de Memphis no Corinthians

Pelo Corinthians, Memphis soma 55 jogos desde sua chegada ao clube, na segunda metade da última temporada. Desde então, marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências, além de ter conquistado o título do Campeonato Paulista deste ano em cima do maior rival, o Palmeiras.

Memphis também foi convocado para a seleção da Holanda para as Datas Fifa deste ano e marcou quatro gols em seis partidas disputadas, além de três assistências com o seu país. Atualmente, a equipe disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo e está na primeira posição do Grupo G, com 16 pontos. Nos próximos compromissos, jogará contra Polônia e Lituânia, em novembro.