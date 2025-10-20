MC Hariel avalia Memphis no Corinthians e defende atacante de críticas da torcida
Artista é amigo do atacante do Timão e falou sobre as atuações do holandês durante a temporada
Parceiro de Memphis Depay fora dos gramados, o cantor MC Hariel saiu em defesa do atacante do Corinthians diante das críticas feitas ao jogador por parte da torcida alvinegra, que entende que o camisa 10 não se dedica tanto ao clube quanto na seleção da Holanda. Em conversa com a reportagem do Lance!, o artista, corintiano declarado, avaliou o desempenho do atleta com a camisa do seu time do coração.
MC Hariel também afirmou que se percebesse que Memphis estava se dedicando menos ao Corinthians do que deveria, não deixaria de tecer críticas e dizer ao holandês que precisava melhorar suas atuações com a camisa do clube.
- Eu sou corintiano roxo, amo o Corinthians, mas é bem diferente o elenco do time em comparação ao da Holanda. Acredito que ele não faz essa escolha de ser melhor lá do que aqui, porque nós mesmos iríamos reclamar com ele. Mas é isso, é discrepante [a diferença]. Lá ele está 'dando tapa' com o Van Dijk, aqui ele 'dá tapa' com uma rapaziada que é boa também, mas que não chega no mesmo nível - disse o artista durante entrevista em evento da Kings League Brasil.
O cantor também acredita que Memphis tem noção da grandeza do clube que atua e da importância de representar a camisa. Para ele, faz parte do papel da torcida apoiar o holandês no dia a dia clube para que ele siga evoluindo.
- O Corinthians é o maior time do Brasil, ele tem noção da importância de jogar pela nossa camiseta. Estamos sempre apoiando ele para que ele sempre evolua conforme tudo o que aconteça no dia a dia - completou o MC.
Hariel foi uma das primeiras celebridades a se aproximar do atacante do Corinthians e chegou a gravar um EP em parceria com Memphis, que além da carreira como jogador profissional também é rapper e tem músicas lançadas nas principais plataformas digitais.
No começo de 2025, MC Hariel e Memphis Depay lançaram o "Falando com as Favelas", um EP que tem quatro faixas e, entre elas, uma canção que homenageia a torcida do Corinthians, chamada "Peita do Coringão". Na faixa, o atacante também canta um trecho da canção em português.
Números de Memphis no Corinthians
Pelo Corinthians, Memphis soma 55 jogos desde sua chegada ao clube, na segunda metade da última temporada. Desde então, marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências, além de ter conquistado o título do Campeonato Paulista deste ano em cima do maior rival, o Palmeiras.
Memphis também foi convocado para a seleção da Holanda para as Datas Fifa deste ano e marcou quatro gols em seis partidas disputadas, além de três assistências com o seu país. Atualmente, a equipe disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo e está na primeira posição do Grupo G, com 16 pontos. Nos próximos compromissos, jogará contra Polônia e Lituânia, em novembro.
