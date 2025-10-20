Dívidas do Corinthians por contratações superam em 30% premiação da Copa do Brasil

Com um fluxo de caixa estrangulado, o Corinthians vê a Copa do Brasil como uma oportunidade de voltar a conquistar um título nacional após oito anos, mas além disso, embolsar a maior premiação do futebol nacional e aliviar as contas.

Nesta temporada, a Copa do Brasil tem premiação recorde, e o campeão pode arrecadar até R$ 101 milhões ao longo da campanha. Atualmente, algumas das dívidas mais preocupantes do Corinthians estão ligadas a atrasos no pagamento de contratações de jogadores, o que pode levar o clube a punições com transfer ban, quando há a proibição de inscrição de novos jogadores, e já superam o montante de uma eventual conquista.

O clube alvinegro foi punido duas vezes com o mecanismo e corre risco de novos problemas. Em agosto, o Corinthians foi punido pela Fifa com um transfer ban pelo atraso no pagamento de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, e está proibido de inscrever jogadores por três janelas. Ao todo, o Timão precisa pagar R$ 40 milhões ao clube mexicano.

Nesta segunda-feira (20), o Corinthians sofreu um trans fer ban por uma dívida com o Cuiabá pela compra do volante Raniele, feita em janeiro de 2024. O Timão atrasou uma parcela de R$ 780 mil, estabelecida em acordo com CNRD (Câmara Nacional Resolução de Disputadas.). Ao todo, a dívida gira em torno de R$ 18 milhões.

Julgamentos

O Corinthians foi condenado pela Fifa em outros quatro casos, que seguem sob análise da Corte Arbitral do Esporte (CAS). R$ 22,7 milhões ao Talleres, pela contratação de Garro; R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk, pelo empréstimo de Maycon; R$ 10 milhões ao Philadephia Union, pela contratação de José Martínez; e R$ 6,7 milhões ao Midjtylland, pela aquisição de Charles.

O CAS condenou o Corinthians a pagar R$ 45 milhões para Matías Rojas, meia que deixou o clube em 2024, por atraso em direitos de imagem. Ao todo, as dívidas com credores por contratações totalizam R$ 130.650.000, cerca de 30% mais do que a premiação da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Corinthians possui outras pendências, totalizando uma dívida total de R$ 2,7 bilhões.

Copa do Brasil

O torneio é o maior sonho do Corinthians na temporada. A equipe de Dorival Júnior enfrenta o Cruzeiro nas semifinais, ainda sem datas e mandos definidos. Durante a campanha, o clube alvinegro eliminou o Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense, e faturou R$ 20,9 milhões até então.