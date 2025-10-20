Fábio vira assunto em derrota do Fluminense para o Vasco: ‘Não dá’

O Fluminense perdeu para o Vasco por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o goleiro Fábio foi um dos vilões da derrota tricolor ao protagonizar um lance, que alguns torcedores do clube, apontaram como um falha.

A jogada aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava seis minutos e o Vasco já perdia o confronto por 1 a 0. Foi então, que Rayan, autor do primeiro gol do Cruzmaltino, arriscou um chute de fora da área e Fábio não conseguiu ser preciso na defesa.

Em um ato falha, o goleiro "bateu roupa" na pequena área, e assim, deu um rebote para Andrés Gomez finalizar. Fábio, chegou a realizar uma segunda defesa, mas em um novo rebote, Nuno Moreira finalizou livre para marcar.

Parte da torcida do Fluminense não aprovou a atuação do arqueiro no lance. Nas redes sociais, Fábio recebeu críticas. Veja a repercussão abaixo: