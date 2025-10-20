Decisão de Zubeldía em Vasco x Fluminense causa revolta: ‘Vai pagar o preço’

O técnico Zubeldía foi alvo de críticas após a derrota do Fluminense para o Vasco por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, parte da torcida tricolor reclamou de decisões do treinador ao longo da partida. Uma delas foi a presença de Germán Cano entre os titulares.

O atacante não fez uma boa partida. Aliás, Cano não conseguiu ser efetivo dentro de campo e teve uma atuação discreta. Além disso, o argentino também perdeu uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do confronto.

O cronômetro maracava três minutos de jogo, quando o Vasco errou a saída de bola. Como consequência, a bola sobrou para Germán Cano, que se encontrou livre, de frente para o goleiro Léo Jardim. Ao tentar fintar o chute, o atacante acabou finalizando no mesmo canto do arqueiro, o que facilitou a defesa.