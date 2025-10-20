Mauro Cezar é sincero sobre polêmica em Flamengo x Palmeiras: ‘Não dá’

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, do último domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica de arbitragem. A equipe alviverde reclamou de um possível pênalti não marcado ao próprio favor. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira foi sincero ao analisar o lance.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Posse de Bola", do site UOL Esportes, o comunicador condenou as narrativas de erro de arbitragem no confronto. Para ele, o que aconteceu foi polêmico, não um erro claro. Durante a argumentação, ele citou o pênalti não marcado contra o Palmeiras, no confronto recente contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

- Já se criou uma narrativa de erro de arbitragem. Há polêmica de arbitragem, erro foi no Morumbis. A tentativa de criar uma comparação com o que aconteceu no jogo entre São Paulo e Palmeiras e ontem, desculpa, não dá. O time visitante deixa de ter um jogador expulso e um pênalti quando estava perdendo por 2 a 0. Ou seja, poderia ter sido 3 a 0 com um homem a menos. Agora, o visitante poderia ter tido um pênalti no início do jogo com um onze contra onze pela frente. Não da para comparar. Não consigo nem imaginar como é possível. São cenários completamente distintos - disse o jornalista.

continua após a publicidade

O lance questionado pelo Palmeiras aconteceu no início do confronto. Em uma jogada área, Gustavo Gomez subiu mais alto que a defesa rubro-negra para cabecear, mas o gesto não foi preciso. Na leitura alviverde, a precisão foi afeta por conta de um empurrão de Jorginho no lance.

Dentro de campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou nenhum contato faltoso. O VAR também não interferiu, o que gerou revolta por parte de jogadores, comissão técnica e torcedores do Palmeiras.

continua após a publicidade

Pênalti não marcado para São Paulo

O lance citado por Mauro Cezar aconteceu na 27ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o São Paulo teve um pênalti claro não marcado por Ramon Abatti Abel durante a segunda etapa do clássico paulista. A penalidade geraria a expulsão de Allan, do Palmeiras, quando o Tricolor vencia o confronto por 2 a 0.

A ausência da marcação da infração deixou o Alviverde no confronto, e posteriormente, a equipe de Abel Ferreira virou a partida, e saiu do Morumbis com a vitória por 3 a 2. O resultado fez o Palmeiras ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação do Brasileirão.

Flamengo x Palmeiras

O clube carioca aproveitou a vantagem de jogar dentro de casa o confronto para garantir mais três pontos na tabela de classificação. A vitória aconteceu por 3 a 2, com gols de Pedro, Arrascaeta e Jorginho. O resultado foi ótimo para a equipe de Filipe Luís, que igualou o número de pontos do rival alviverde na briga pelo título do Brasileirão.

Após a partida, ambas as equipes terminaram a 29ª rodada com 61 pontos. Contudo, o Palmeiras ainda detém o topo da tabela por conta de ser a equipe com o maior número de vitórias na temporada.