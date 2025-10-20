Corinthians paga parcela atrasada ao Cuiabá e espera revogar transfer ban

O Corinthians pagou a parcela atrasada ao Cuiabá, segundo acordo da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O valor total foi R$ 7 milhões, incluindo os R$ 788.332,82, destinados aos cofres do clube mato-grossense na noite desta segunda-feira (20).

Com isso, o clube alvinegro espera a revogação do transfer ban. O valor deveria ter sido paga na sexta-feira (17), referente a contratação de Raniele, realizada ainda em 2024. O atraso fez o clube cobrar um transfer ban, no qual o Corinthians foi notificado.

Ao todo, a dívida gira em torno de R$ 17,7 milhões. A diretoria pretende apresentar documentos para revogar a punição. O clube, porém, continuará impedido de inscrever novos atletas. Além disso, há outro bloqueio vigente desde 12 de agosto, devido a uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, relacionada à contratação do zagueiro Félix Torres.

Problemas financeiros

O clube alvinegro sofre com fluxo de caixa e a responsabilidade de arcar com as dívidas. Por isso, em abril, homologou um plano de pagamento coletivo aos seus credores avaliado em R$ 76 milhões. Segundo acordo na CNRD, o Corinthians pagaria parcelas a cada três meses nos próximos seis anos.

No plano acordado, o Corinthians pode sofrer transfer ban por pelo menos seis meses com falta de pagamento, sem a possibilidade da suspensão da punição após a regularização.