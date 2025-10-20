Gol perdido em Vasco x Fluminense chama atenção: ‘Não podia’
Clássico carioca acontece pela 29ª rodada do Brasileirão
O início do clássico entre Vasco e Fluminense, desta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, começou animado. Logo nos primeiros minutos do confronto, o atacante Germán Cano teve uma chance clara de balançar as redes, mas acabou perdendo. O lance viralizou nas redes sociais.
O cronômetro maracava três minutos de jogo, quando o Vasco errou a saída de bola. Como consequência, a bola sobrou para Germán Cano, que se encontrou livre, de frente para o goleiro Léo Jardim. Ao tentar fintar o chute, o atacante acabou finalizando no mesmo canto do arqueiro, o que facilitou a defesa.
Nas redes sociais, torcedores do Fluminense lamentaram a ação falha do jogador. Por outro lado, a torcida do Vasco comemorou a defesa de Léo Jardim. Veja a repercussão lance abaixo:
