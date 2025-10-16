Muitos torcedores do Corinthians apontaram um culpado depois da derrota para o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (15). O Timão foi derrotado, por 3 a 1, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos começou vencendo o Corinthians logo com três minutos de jogo, com gol de Zé Rafael. Depois, Álvaro Barreal, com um golaço, e Benjamin Rolheiser, de pênalti, aumentaram a vantagem do Peixe. Raniele descontou para o Timão, mas a reação não se consolidou.

Quando acabou o jogo, alguns torcedores do Corinthians colocaram a culpa da derrota para o Santos no técnico Dorival Jr. O treinador vem sendo criticado pelos resultados recentes do Timão, mas estava suspenso, e o time foi comandado por Lucas Silvestre. Veja abaixo:

Corinthians perdeu para o Santos no Campeonato Brasileiro (Foto: Jota Erre/AGIF)

Veja comentários dos torcedores sobre Dorival Jr

Como foi a derrota do Corinthians para o Santos

Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas contra o Corinthians.

Logo nos minutos iniciais, o Peixe conseguiu balançar as redes com Zé Rafael, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Problemas para o Corinthians contra o Santos.

O meio-campista abriu o placar aos 19 minutos, ao subir livre de marcação na primeira trave e completar de cabeça a cobrança de escanteio feita por Barreal.

Além de Zé Rafael e do argentino Barreal, Lautaro Díaz também levou perigo ao gol defendido pelo estreante Felipe Longo, acertando a trave esquerda após boa assistência de Rollheiser. O arqueiro corinthiano substituiu Hugo Souza, que estava suspenso e a serviço da Seleção Brasileira.

Embora a posse de bola tenha sido equilibrada, o Corinthians teve dificuldades para sair do campo defensivo e criou pouco na etapa inicial. A melhor chance veio em cruzamento de Matheuzinho para Gustavo Henrique, que cabeceou para fora.

O zagueiro e o atacante Yuri Alberto, ambos formados nas categorias de base do Santos, foram os mais vaiados pela torcida santista.

Aos 38 minutos, o Peixe ampliou com Barreal, que acertou um belo chute de canhota do lado direito da área, após jogada bem trabalhada por João Schmidt.

Sentindo a superioridade santista no primeiro tempo, o auxiliar Lucas Silvestre, que comandou o time no lugar do suspenso Dorival Júnior, promoveu duas mudanças no intervalo: André e Kayke entraram nas vagas de Hugo e Gui Negão.

Na primeira tentativa ofensiva do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu de Maycon e finalizou com força, mas o lance foi anulado por impedimento do camisa 9.

No entanto, logo aos cinco minutos da segunda etapa, Zé Rafael foi derrubado por Breno Bidon dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou o pênalti. Rollheiser cobrou com firmeza no canto esquerdo e ampliou a vantagem santista. Mais problemas para o Corinthians contra o Santos.

Três minutos depois, o Corinthians reagiu. Raniele, que completou 100 jogos pelo clube, subiu mais alto que a marcação e descontou de cabeça, recolocando o rival na partida.

O Peixe manteve o controle da partida, comandado por Barreal, que articulava as jogadas ofensivas ao lado de Rollheiser e Lautaro Díaz, sempre levando perigo ao gol adversário. Garro tentava conter o ímpeto santista e buscava Memphis, Kayke e Yuri Alberto para acionar o ataque corintiano, mas o time visitante continuava com dificuldades para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão. Atuação fraca do Corinthians contra o Santos.

A festa no Alçapão ficou completa quando Robinho Jr. saiu do banco de reservas para ganhar minutos sob o comando de Vojvoda, embalado pelos gritos da torcida.

Antes do apito final, o Corinthians ainda quase descontou novamente, em cabeçada de Gustavo Henrique que desviou na trave defendida pelo goleiro do Santos.