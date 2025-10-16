Ex-árbitros discordam entre si em lance polêmico de clássico no Brasileirão
Caso aconteceu durante jogos da última quarta-feira (15)
Os especialistas de arbitragem Sálvio Spínola, da Record, Paulo César de Oliveira, da Globo, e Carlos Eugênio Simon, da ESPN, discordaram entre si em um lance polêmico no clássico entre Botafogo e Flamengo. O Rubro-Negro venceu o Glorioso por 3 a 0, na última quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.
O lance aconteceu aos 33 minutos. Na ocasião, o atacante Luiz Araújo avançou e ao entrar na área adversária dividiu a bola com o volante Allan. O camisa 7 do Rubro-Negro caiu de forma imediata no gramado e por lá ficou. A partida precisou ser paralisada para atendimento.
Durante o período, jogadores do Flamengo pediram a marcação de um pênalti na jogada. Contudo, o árbitro Alex Gomes Stefano entendeu que a disputa foi limpa, e assim, não marcou nenhuma falta. O VAR não entrou em ação na partida do Brasileirão.
Para Sálvio Spínola e Carlos Eugênio Simon, a arbitragem acertou no lance. Por outro lado, Paulo César de Oliveira discordou da opinião dos outros especialistas e apontou para um pênalti não marcado para o Flamengo no clássico.
- Para mim, o Allan já ocupa o espaço. Não é essa ação do Allan que causa a falta. Lance normal, de jogo, nada a marcar. O Allan chega para disputar a bola e ocupa o espaço onde o Luiz Araújo já chega caindo - disse Sálvio Spínola, durante a transmissão da partida pela Record.
- O Allan em nenhum momento toca a bola, quem tem o contato com a bola é o Luiz Araújo. O Allan, de maneira imprudente, dá um pisão no Luiz Araújo. Ele chega atrasado e dá um pisão, imprudência, um falta muito clara - argumentou PC, durante o programa "Troca de Passes", do Sportv.
- Não houve pênalti. Decisão certa do árbitro. O VAR não tem que se meter nesse tipo de jogada - disse Simon à ESPN.
Como foi Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão?
Texto por: Leonardo Bessa
A primeira etapa foi marcada por mudança de cenários. O Botafogo, ainda que muito desfalcado, conseguiu mostrar evolução em um jogo explorando bem a transição e chegou a criar as melhores oportunidades. Quando chegou bem, perdeu com Artur, Arthur Cabral e Cuiabano.
Filipe Luís via o Flamengo errando bastante pelo meio, mas levando vantagem pela esquerda com Lino em cima de Mateo Ponte. Apesar disso, foi no jogo central que o placar foi aberto por Pedro, aos 39 minutos, finalizando no canto de Léo Linck após arrancada de Arrascaeta e passe açucarado.
Na segunda etapa, o clima esquentou em campo com entradas mais fortes, jogadas violentas e jogo mais físico. Na bola, o Botafogo perdeu antes mesmo dos cinco minutos a chance do empate com Arthur Cabral na melhor jogada do clássico. E o ditado é claro: "Quem não faz, leva". O Flamengo subiu aproveitando erro e ampliou.
Aos 25, após bola longa, Marçal se atrapalhou e Everton Cebolinha arrancou pela esquerda. Ele cortou para o meio, encontrou Pedro, e o camisa nove serviu Luiz Araújo sozinho para finalizar forte e ampliar. Com facilidade. E isso só aumentou.
Pouco mais tarde, Cuiabano errou na saída de bola e Carrascal aproveitou no campo de ataque. Ele foi ao fundo e cruzou na medida para Gonzalo Plata cabecear, sem chance para Léo Linck. Um atropelo do Flamengo no Nilton Santos para aumentar a crise do Botafogo.
Uma vitória maiúscula do Flamengo para virar a chave e espantar qualquer desconfiança perto da decisão com o Palmeiras. Já o Botafogo aumenta a coleção de vexames em casa no ano e preocupado no fim do campeonato.
