Mauro Cezar se pronuncia sobre afastamento de jornalistas da ESPN por críticas à CBF

Mauro Cezar publicou, em seu canal oficial do Youtube, um vídeo comentando o recente afastamento de seis jornalistas dos canais ESPN por conta de críticas à CBF. O comentarista mencionou ainda a reportagem da Piauí, que denunciou problemas administrativos e pessoais de lideranças da CBF.

A ESPN afastou seis jornalistas por conta de críticas à atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), presidida por Ednaldo Rodrigues. Tratam-se de Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A informação foi dada primeiramente pelo site "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Todos os citados estavam presentes na edição do programa "Linha de Passe", da última segunda-feira (9). Na ocasião, a tradicional mesa redoda comentou sobre as denúncias publicadas pela revista "Piauí". O veículo expôs gastos milinoários da maior entidade do futebol brasileiro, que foram criticados pelos comunicadores da ESPN.

- Esse episódio que houve nessa semana, afastamento dos jornalistas e tal, que foi uma questão interna, é importante deixar isso bem claro, foi uma decisão interna. As empresas que transmitem jogos de futebol em qualquer lugar do mundo, talvez exista uma ou outra exceção, ao comprar o evento de quem vende, quando quem vende é uma federação ou é uma liga, você passa a ter uma parceria comercial. E é muito difícil nos dias de hoje, não estou dizendo que isso é o ideal, estou dizendo que a vida é como ela é, é muito difícil você encontrar uma empresa que transmite os jogos daquela competição e ela pode descer a marreta, criticar do jeito que ela quiser a detentora, a organizadora do evento. Seja ela uma liga, seja ela uma confederação, uma federação, é evidente, isso é muito claro. Se você pegar o caso da Premier Ligue, assim que ela surge, ela cresce muito com o apoio da Sky Sports, que depositou muito dinheiro ali, apostou muita grana naquele projeto que hoje é um sucesso absoluto - disse Mauro.

Parceria entre ESPN e CBF, mencionada por Mauro Cezar

O conteúdo do programa repercutiu de forma negativa nos bastidores da emissora. Vale destacar, que o canal e a federação apresentam uma parceria pelos direitos de transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o afastamento, a edição do "Linha de Passe" da última terça-feira (8) foi protagonizada pelos jornalistas André Pilhal, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. Em nota oficial, a CBF negou o envolvimento na decisão da emissora.

Nota oficial da CBF

"Não procede. A CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana".

- Nesse momento específico, essa crítica não faz sentido. E criticar a CBF, minha gente, a gente já criticou inúmeras vezes, eu não diria que ele é um ato de heroísmo você criticar uma entidade que várias vezes foi alvo de críticas. Então, antes de você criticar, antes de você julgar, entenda que existem de repente outras questões que envolvem o dia-a-dia das pessoas. As relações de trabalho e as dificuldades, eventualmente, que você precisa entender e até respeitar - finalizou Mauro Cezar.