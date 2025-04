Jornalista da Band vira réu por atitude contra Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues denunciou João Paulo Cappellanes por calúnia, injúria e difamação em 2024. A justiça de São Paulo aceitou a denúncia de Ednaldo e o jornalista da Band se tornou réu. O julgamento corre na na 1ª Vara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). A decisão foi tomada pela juíza Aparecida Angélica Correia. Agora, a ação judicial começa de fato.

O caso ocorreu em fevereiro de 2024. Durante uma edição do Jogo Aberto, na Band, Cappellanes falou do caso da torcida do ônibus do Fortaleza, atingido por pedras jogadas pela torcida do Sport, antes de um jogo da Copa do Nordeste. Na ocasião, seis pessoas ficaram feridas.

- Dá para esperar alguma coisa da CBF? Que tem um presidente frouxo? Que não tem comando? Que não sabe nada de futebol? Dá para esperar alguma coisa dessa entidade falida moralmente? - disse o comentarista na época.

No processo, Ednaldo classifica o termo "frouxo" como uma ofensa pessoal. O feito não surpreendeu o jornalista, que não concordou com a denúncia e se defende, alegando que apenas exerceu o direito à crítica contra o presidente.

- Se o Brasil fosse um país sério, pode ter certeza que eu teria recebido com grande surpresa. Mas não é o caso - disse Cappellanes

- Presidente Ednaldo, se o senhor ficou chateado, eu lamento. Eu não retiro nada do que eu disse. E o senhor sabe o motivo. Ou o senhor esqueceu que nos deu a sua palavra, do que prometeu para nós, e não cumpriu?

Nesta segunda-feira (7), o jornalista conversou com a coluna do f5, que deu a notícia em primeira mão, e manteve seu posicionamento.

- Não me arrependo do que disse e em nenhum momento cogitei pedir desculpas, nem mesmo na audiência diante da juíza e dos advogados. E não é por prepotência ou arrogância, é apenas por exercer o direito do meu trabalho em um país democrático que vivemos - disse Cappellanes, que ainda completou:

Sinto que, por ser um dos jornalistas que mais criticam a CBF no Brasil, viram a oportunidade de me processar em cima dessa crítica que fiz, como uma forma de assustar. Um "cala boca". Não vão conseguir. E jamais vou me calar para aquilo que entendo ser errado. E, sinceramente, tem muita coisa errada na CBF. A começar pelo próprio Ednaldo e da forma péssima que conduz o seu trabalho como dirigente.