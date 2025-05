Mauro Cezar questiona possível convocação de Neymar por Ancelotti para a Seleção

Ancelotti convoca a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (26), pela primeira vez. O italiano carrega a expectativa grande de ser um treinador de peso para tirar o Brasil do momento ruim recente. Um dos nomes cotados e polêmicos entre os possíveis escolhidos é o de Neymar. Mauro Cezar avaliou a possível convocação do craque.

- O ex-jogador (Neymar), um jogador imaginário pra Seleção, seria ridículo. Seria um péssimo começo pro Ancelotti, né? Qual a necessidade que ele tem de fazer média com o Neymar? O cara é muito grande, ele chegou pra isso. O grande não tem que se submeter a esse tipo de coisa. E é possível que aconteça, porque o Ancelotti também é um cara de boas composições - declarou Mauro, em live do "UOL".

Mauro Cezar comenta chegada de Ancelotti

- Sempre é bom lembrar também, né? Como já foi lembrado aqui: trabalhou com o Berlusconi. Então, assim, não fiquem achando que ele precisa tapar o nariz pra transitar em certos ambientes. Ele já tá acostumado com o cheiro. Então, não estamos falando de um homem puro, que veio, sabe, de uma outra dimensão e que vai chegar aqui… “Nossa, olha a CBF, como é o futebol…” Enfim, as coisas erradas, suspeitas, inadequadas, acontecem também fora do Brasil - disse o jornalista.

Declaração de Neymar após voltar de lesão

Após se recuperar de lesão, Neymar falou depois da eliminação do Santos na Copa do Brasil, na última quinta-feira (22), contra o CRB.

- Eu sei que, comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Em 20 e 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas também não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação em que a gente está, e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação - declarou o camisa 10 em entrevista na saída do gramado.

No último domingo (26), o atacante entrou novamente no segundo tempo e participou da vitória do Santos por 1 a 0, contra o Vitória.