Mauro Cezar questiona declaração de jogador do Botafogo em derrota: ‘Assim é fácil’

Após a derrota do Botafogo para o Pachuca-MEX, repercutiu uma declaração do zagueiro Alexander Barboza sobre o avião que levou o elenco ao Catar. Em entrevista ao "ge", o defensor afirmou que a aeronave era "fraca". O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou o comentário do atleta.

- Além da CBF, da maratona, agora é o avião. Pelo jeito o poderoso elenco do Botafogo, mesmo com seu bom treinador revezando os jogadores diante do Pachuca, não tem nenhuma responsabilidade na feia derrota sofrida no Catar - começou Mauro Cezar, na rede social "X".

- Assim é fácil, quando vence com 10 é superação, heroico. E foi mesmo. Mas quando fracassa retumbantemente, 100% da conta vai na sequência de jogos. Aliás, menos de 100% porque tem uma parte disso aí que é culpa do avião, né? - completou o jornalista.

O Botafogo viajou até Doha no avião do New England Patriots, franquia da NFL. Dono da SAF do Alvinegro, John Textor possui uma boa relação com Robert Kraft, proprietário dos Pats, e conseguiu fretar a aeronave para que o elenco chegasse o quanto antes ao Catar para a Copa Intercontinental.

Botafogo 0 x 3 Pachuca, pelo Intercontinental

O Pachuca venceu o Botafogo por 3 a 0 e marcou os três gols no segundo tempo, com Oussama Idrissi, Nelson Deossa e Salomon Rondón. O Alvinegro começou o jogo sem alguns titulares, como Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada. Com a vitória, o time mexicano pega o Al-Ahly-EGI, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final.

