Programa da Globo provoca Botafogo após derrota para o Pachuca: ‘Acabou o gás?’

O Botafogo perdeu para o Pachuca-MEX nesta quarta-feira (11), em Doha, e deu adeus à Copa Intercontinental. Cerca de uma hora após a queda do Alvinegro, o perfil do "Globo Rural" nas redes sociais brincou com a derrota do time de Artur Jorge e viralizou na web.

- Acabou o gás do fogão? Use o fogão a lenha - brincou o perfil na legenda de uma reportagem.

O Pachuca marcou os três gols no segundo tempo, com Idrissi, Deossa e Rondón. Com a vitória, o time mexicano pega o Al-Ahly, do Egito, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final. O Alvinegro termina a temporada como campeão brasileiro e da Libertadores.