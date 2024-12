Roger Flores aponta erro de arbitragem em Botafogo x Pachuca: ‘Não estou convencido’

Torcedores do Botafogo ficaram na bronca com a arbitragem em um lance do jogo contra o Pachuca-MEX nesta quarta-feira (11), na Copa Intercontinental. Alvinegros reclamaram de um possível pênalti em Luiz Henrique, que para o comentarista Roger Flores, deveria ter sido marcado no estádio 974, em Doha.

- Eu ainda não estou convencido daquele lance de pênalti não. Eu achei que o jogador vem de carrinho, com o joelho direito, deslizando no gramado, e tira o pé direito de apoio do Luiz Henrique - disse Roger Flores durante transmissão da Globo.

- E tem um braço, o braço do zagueiro segura o Luiz Henrique que estava tentando se levantar - complementou o ex-lateral Júnior.

O Pachuca venceu o Botafogo por 3 a 0 e marcou os três gols no segundo tempo, com Idrissi, Deossa e Rondón. Com a vitória, o time mexicano pega o Al-Ahly, do Egito, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final. O Alvinegro termina a temporada como campeão brasileiro e da Libertadores.