Felipe Neto manda recado a rivais após derrota do Botafogo no Intercontinental

O Botafogo perdeu para o Pachuca-MEX nesta quarta-feira (11) e foi eliminado da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Após a derrota do Alvinegro, o influenciador Felipe Neto, torcedor ilustre do clube carioca, respondeu provocações nas redes sociais. O empresário também citou o desgaste da equipe.

- A quantidade de pessoas se importando com o Botafogo prova o novo patamar que o clube atingiu. Muito obrigado por isso, amigos. É sensacional pensar que quatro anos atrás estávamos sendo zoados por rebaixamento e agora estamos sendo zoados por perdermos no Mundial. 2024 foi histórico! - escreveu Felipe Neto.

- Imagina um time jogar quatro finais históricas em 12 dias. Em seguida pegar 20 horas de viagem, pra jogar logo em seguida contra um time há mais de 1 mês só treinando. Isso com 74 jogos na temporada. E achar que dá pra jogar de igual pra igual. Muito orgulho do Botafogo - completou o influenciador.

O Pachuca venceu o Botafogo por 3 a 0 e marcou os três gols no segundo tempo, com Idrissi, Deossa e Rondón. Com a vitória, o time mexicano pega o Al-Ahly, do Egito, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final. O Alvinegro termina a temporada como campeão brasileiro e da Libertadores.