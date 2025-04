Mauro Cezar manda recado após falha de Hugo Souza

O goleiro Hugo Souza protagonizou uma falha crucial na derrota do Corinthians para o Flamengo por 4 a 0, neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Após a partida, o jornalista Mauro Cezar Pereira mandou um recado para a "imprensa corintiana" por conta do erro do arqueiro.

O posicionamento do comunicador sobre a falha do camisa 1 do Corinthians fez referência a saída do atleta do Flamengo. Hugo Souza é fruto das categorias de baso do clube carioca, mas teve uma passagem conturbada pelo profissional do Rubro-Negro em 2021, onde realizou falhas comprometedoras.

- Agora, provavelmente, a imprensa corintiana vai entender porque Hugo não ficou no Flamengo. Ou haverá agenda positiva para os (novos) erros do goleiro diante do ex-clube no Maracanã? - provocou o jornalista, em postagem no X, antigo Twitter.

A falha

A falha do goleiro Hugo Souza foi fundamental para a origem do terceiro gol da equipe de Filipe Luís no confronto. O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o arqueiro alvinegro errou um passe na saída de bola. Como resultado, o atacante Pedro, nem precisou dominar, para finalizar para o gol, que se encontrava desprotegido.

Hugo Souza lamenta falha contra o Flamengo, no Maracança, pela sexta rodada do Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Flamengo x Corinthians

Em campo, a equipe de Filipe Luís foi bastante superior nas ações de jogo. Além do gol originado pela falha de Hugo Souza, o Rubro-Negro voltou a balançar as redes em outras três oportunidades.

A primeira foi Everton Cebolinha, que abriu o placar no Maracanã, e a segunda foi com Arrascaeta, que ampliou a diferença. Posteriormente, Pedro, que já havia balançado as redes, sacramentou a goleada por 4 a 0, aos 33 minutos do segundo, de pênalti.