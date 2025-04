Neste domingo às 16h, o Flamengo vai receber o Corinthians, no Maracanã, em uma partida que marcará o reencontro de Filipe Luís com seu primeiro adversário como técnico profissional.

Esse será o terceiro duelo do treinador diante do Timão desde que assumiu. Em sua estreia, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. Na volta, sua equipe segurou o empate sem gols, que classificou a equipe para a semifinal da competição.

Em menos de um ano no comando, o brasileiro conseguiu respaldo da diretoria e um curto espaço de tempo conquistou três títulos importantes. Tendo consquistado a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Por outro lado, ele teve apenas duas derrotas comandando o Rubro-Negro. Essa é a segunda maior sequência invicta entre todos os técnicos que passaram pela equipe desde 2019. Ao todo, foram 28 jogos sem perder, contando o amistoso de pré-temporada diante do São Paulo e quase bateu a meta de Jorge Jesus, que ficou 29 partidas sem perder.

Dificuldades nos últimos jogos

Apesar de ocupar a vice-liderança do Brasileirão com 11 pontos, o Flamengo tem sofrido para marcar gols nos últimos. Tirando a goleada por 6 a sobre o Juventude, a equipe de Filipe Luís passou em branco em seus últimos dois jogos. Neste período, empatou sem gols com Vasco e LDU.

Sob o comando do técnico, a equipe soma 23 vitórias, tem 11 empates e teve apenas duas derrotas em sete meses, tendo 74% de aproveitamento até o momento. Além disso, conquistou três títulos importantes.

Filipe Luís (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

