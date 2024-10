Ramón explica alterações no Corinthians e lamenta queda para o Flamengo: ‘Faltou calma’

Ramón Díaz durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 20/10/2024 - 19:36 • São Paulo (SP)

O técnico Ramón Díaz definiu o Corinthians como uma equipe apressada e sem refino técnico. Neste domingo (20), ao clube paulista empatou com o Flamengo, na Neo Química Arena, e foi eliminado da Copa do Brasil.

Em entrevista coleitva, a comissão técnica justificou as substituições realizadas no confronto. Durante o intervalo, José Martínez e Gustavo Henrique (amarelado) saíram para as entradas de André Carrillo e Félix Torres. No decorrer do segundo tempo, Giovane, Charles, Talles Magno e Igor Coronado também foram aciondos.

- Fiz a mudança porque considerei que necessitávamos mais ataque, creio que o Giovane entrou muito bem, profundo, teve chances, teve chances que poderia ter feito o gol - disse o treinador, sobre a saída de Matheuzinho

- Gustavo pelo Félix foi pelo amarelo. Ele tinha um corte na cabeça e estava sangrando muito. E com o Carrillo manteria um pouco mais do controle da bola e teria mais profundidade. Sobre o Talles, a última vez que fez 90 minutos foi aqui contra o Flamengo também. Notamos no segundo tempo ele um pouco cansado também. Sempre foi com a intensão de atacar e sermos um pouco mais profundos (as substituições), mas acho que hoje não deu certo porque não fomos tão claros na hora de definir - completou Emiliano Díaz.

Na sequência, Ramón Díaz admitiu que, apesar das chances criadas, o time não foi efetivo quanto no duelo de ida, no Maracanã.

- Creio que o Flamengo se agrupou muito bem defensivamente. Tivemos duas ou três chances, mas não claras como na outra partida. Isso nos custou. Tínhamos de manter mais a calma. Havia muita pressão porque era uma partida importantíssima para nós. Entregamos tudo. Sabemos que quando perdemos em uma partida tão importante como essa, fica dolorido. Mas, com sorte, não é a única chance que temos. Jogaremos outras coisas importantíssima pelo clube. Vamos tratar de recuperar para ter um bom rendimento - explicou Ramón.

Agora, o Corinthians foca na Copa Sul-Americana, onde encara o Racing, da Argentina, na semifinal, e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos conquistados em 30 rodadas, o clube paulista ocupa a décima sétima colocação, dentro da zona de rebaixamento.

