Saiba como fica a situação de Hugo Souza no Corinthians

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 21/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians quer comprar o goleiro Hugo Souza, mas a operação está longe do desfecho. Pelo menos na visão do Flamengo. Após o empate sem gols que colocou o time carioca na final da Copa do Brasil neste domingo, 20, na Neo Química Arena, o vice-presidente do Flamengo Marcos Braz esclareceu a situação.

– Primeiro, mais R$ 500 mil. A definição é essa, mais R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão que eles têm de pagar – afirmou Braz, sobre a multa que o Corinthians tem de pagar pela utilização de Hugo Souza contra o Flamengo, estipulada no contrato de empréstimo do goleiro com o Timão. Como não conseguiu finalizar a negociação até sexta-feira passada, o Timão terá de pagar a multa pela utilização do goleiro.

Na quinta-feira da semana passada, o Corinthians notificou o Flamengo e informou ao clube carioca que quer exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza.

A compra em definitivo custará aos cofres do clube 800 mil euros (cerca de 5 milhões) - por 50% dos direitos econômicos. E o novo contrato de Hugo com o Corinthians passaria a valer a partir de janeiro de 2025. No acordo de compra, o pagamento será realizado em quatro parcelas (janeiro e junho dos anos de 2025 e 2026).

– Sobre a compra, até agora eles não apresentaram a documentação que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta e a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecer, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande com um jogador aqui no Corinthians, porque é um jogador que vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente concretizado. Enquanto não for concretizado, fica como tá. Eu queria marcar até um amistoso para ganhar mais R$ 500 mil – brincou o dirigente rubro-negro.

Era esperado que o clube paulista conseguisse comprar o arqueiro no dia 1º deste mês, mas a opção de compra em definitivo só poderia ser efetuada a partir do dia 10 de outubro.