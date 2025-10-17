Mauro Cezar elogia Pedro, do Flamengo, mas reprova atitude do atacante: ‘Para que?’

O jornalista Mauro Cezar elogiou a atuação de Pedro, do Flamengo, na partida contra o Botafogo nesta quarta-feira (15). Apesar dos elogios, Mauro reprovou uma atitude do atacante rubro-negro no duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Com um gol e uma assistência, Pedro ajudou o Flamengo a vencer o clássico no Estádio Nilton Santos. Mauro Cezar rasgou elogios ao atacante, mas fez uma ressalva à atuação do camisa 9.

- Pedro foi decisivo para o Flamengo com um gol e uma assistência. Só tem um detalhe que vou dizer que me incomodou. Segundo tempo, 1 a 0, ele foi dar um lençol no Barboza perto do meio campo, a bola saiu, ele caiu, e o Botafogo iniciou um ataque. Não precisava daquilo. O jogo não estava resolvido - começou o jornalista.

- Fora isso, foi excelente. Finalização perfeita numa grande jogada do Arrascaeta. Acho que o Pedro tem que ser titular no Flamengo, mas tem que entregar. Hoje ele foi muito inteligente. Marçal fazia uma marcação por perseguição e ele se deslocava para fora da área como raras vezes eu vi. Só faço essa ressalva: Para que aquela jogada de efeito? - completou Mauro Cezar sobre Pedro, do Flamengo.

Mauro Cezar falou sobre a atuação de Pedro, do Flamengo (Foto: Reprodução/UOL)

Pedro manda recado a Filipe Luís após comandar vitória do Flamengo sobre o Botafogo

Pedro celebrou a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão, destacando o bom momento individual e o significado especial da partida. O camisa 9 fez um gol, deu uma assistência e completou 300 jogos com a camisa rubro-negra.

— Uma noite perfeita, com vitória, principalmente com gol, com assistência, completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça, é um sonho que eu realizo a cada dia vestindo essa camisa. Poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros também, por todo o esforço. Toda a equipe jogou um bom futebol hoje, e saímos vitoriosos — disse o atacante ao "Premiere".

Pedro também ressaltou a importância da sequência de jogos no Flamengo para manter o ritmo e a confiança. Ele foi titular na partida e admitiu que ficar no banco abala a confiança, opção utlizada pelo técnico Filipe Luís em partidas recentes.

Com certeza, é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrando em um jogo e ficando fora no outro, às vezes acaba tirando a sequência e a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual, manter a cabeça boa e aproveitar as chances que tem, independente de serem 10 ou 15 minutos. É claro que todo jogador quer jogar, eu principalmente, como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por ter começado jogando, por ter feito gol, e espero que seja assim até o final da temporada — afirmou.