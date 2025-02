Pilhado abre o jogo sobre antigo conflito com Mauro Cezar

O jornalista Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, revelou bastidores sobre um antigo conflito com Mauro Cezar Pereira. Ambos os comunicadores trabalham na atração "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, e no ano passado tiveram um embate ao vivo durante o programa.

Em entrevista ao podcast "Inteligência LTDA", do humorista Rogério Vilela, Pilhado contou como reagiu a desafença com o companheiro de programa. Ele admitiu ter ficado revoltado com Mauro Cezar durante o desentendimento, mas declarou que o impasse entre eles foi passageiro. De acordo com o apresentador, a relação entre os dois melhorou após o conflito.

- O episódio do "Maurinho", eu fiquei put% sério com ele. Mas ali, na transmissão, não levei para fora. No ar mesmo a gente já falou sobre (uma trégua na discussão). Depois ele me ligou, eu falei "calma Mauro, tá louco". Pra mim, ele é um dos mais importantes ali no programa. Ele é muito bom, porque não tem medo de falar, e isso é necessário - iniciou o apresentador, antes de completar.

- Para fazer um programa render é necessário falar o que pensa. Se não fica artificial como a maioria. Mas achei maravilho (o embate). Porque todo mundo viu, o corte chegou em muita gente. Quem não conhecia ficou "caraca, preciso ver esse programa". Então, foi maravilhoso. Por mim, ele me dava um fora tipo aquele toda semana. Nossa relação melhorou muito depois desse episódio - concluiu.

Relembre o conflito entre Pilhado e Mauro Cezar

O desentendimento entre os jornalistas aconteceu durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, durante o mês de fevereiro de 2024. Na ocasião, os dois debatiam o início de temporada do Flamengo. O conflito aconteceu após Pilhado brincar com o companheiro ao chamá-lo de "Maurinho".

- Vou chamar o nosso cara que sabe tudo que acontece no Flamengo, o Maurinho. Vou começar a chamar ele de Maurinho - começou Pilhado.

Mauro Cezar, por sua vez, não gostou do apelido e rebateu, alegando 'não ter dado liberdade' para Pilhado chamá-lo assim.

- Não me chama assim, me chama pelo nome. Meu nome não é Maurinho, porque não te dei essa liberdade - rebateu Mauro.

Pilhado não gostou do tom do jornalista. Segundo suas palavras, isso foi feito para 'desmoralizar ele', uma vez que se tratava somente de uma brincadeira e que tinha feito porque gostava de Mauro Cezar.

- Eu te respeito, se eu faço isso é porque gosto de você. Você quer me deixar desmoralizado e isso ninguém deixa. Com marra comigo não vai ser - disse Pilhado.

- Não estou sendo marrento, estou pedindo para você me chamar pelo meu nome. Eu acho que você não foi bem - respondeu Mauro Cezar.

A briga não se estendeu. Mauro pediu desculpa após sua fala e colocou um ponto final na discussão. Os dois se acertaram ainda no ao vivo e fizeram as pazes.