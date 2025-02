O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a justificativa do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre o aumento dos ingressos das partidas do clube. Em pronunciamento, o mandatário rubro-negro afirmou que o reajuste aconteceu por conta de questões financeiras.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

De acordo com o presidente, se o aumento não acontecesse, o Flamengo perderia dinheiro na operação dos jogos. No último domingo (23), durante o programa "Canelada", da rádio "Jovem Pan Esportes", Mauro Cezar classificou o poscionamento de Bap como "elitista".

continua após a publicidade

- Ele (Bap) sabe muito bem que não pela bilheteria que o clube vai manter o salários dos jogadores. Este é apenas um dos itens que compõe a receita do clube. Ontem, o Flamengo tinha menos de 30 mil, com protesto das organizadas, que esvaziaram o jogo também. Se o preço foi mais barato, e não tivesse o aumento que a gestão dele impôs, o clube poderia ter mais gente no estádio e uma renda até maior - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Então, acho que é uma teimosia esse aumento. É uma visão elitista: 'Quem pode pagar, paga'. Futebol não é isso e o Flamengo também não é. O Flamengo é um clube popular, não é um clubinho do Leblon. É um clube que tem a maior torcida do Brasil e engloba todas as classes sociais. Não estão entendendo o que é o Flamengo. Ele é povo - concluiu.

continua após a publicidade

Protesto da torcida do Flamengo

O aumento dos ingressos para as partidas do clube rubro-negro não foi criticado apenas por Mauro Cezar Pereira. As organizadas do clube também protagonizaram protesto contra a nova medida imposta pela gestão de Luiz Eduaro Baptista, o Bap. Como resultado, elas foram ausência na vitória por goleada do Flamengo sob o Maricá, por 5 a 0, no Maracanã, durante o último sábado (22), pelo Carioca.

A vitória categórica fez a equipe do técnico Filipe Luís conquistar a Taça Guanabara. Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Vasco, na próxima sexta-feira (28), pela primeira partida da semifinal do campeoanto estadual.