STJD aplica multa ao Corinthians após confusão na partida contra o Flamengo

A Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol aplicou, nesta quinta-feira (14), uma multa de R$ 4 mil ao Corinthians pelo arremesso de objetos no campo durante o confronto contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A decisão é de primeira instância, e o clube paulista ainda pode recorrer.

continua após a publicidade

+ Diretoria do Corinthians evita falar em reforços para 2025

A procuradoria denunciou o Corithians no artigo 213, incisso III, por não previnir ou reprimir lançamento de objetos no gramado da arena.

- Ao Corinthians, consta que a torcida teria arremessado em duas oportunidades objetos no campo aos 30 do segundo tempo e no final da partida. A defesa do Corinthians juntou prova de ação do clube no estádio, mas essa campanha não e suficiente para afastar o artigo 213 - afirmou o Subprocurador Geral Gabriel Andrade.

Relator do processo, Caio Barros votou para punir o clube paulista com multa e foi acompnhado na íntegra pelos auditores Gustavo Vaughn, Juliana Camões e pelo presidente Sálvio Dino.

continua após a publicidade

Corinthians foi multado pelo STJD após incidentes do duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Defesa do Corinthians

- Nesse caso específico, o Corinthians teve a dificuldade de fazer a identificação dos torcedores. Torcedores no mesmo setor, com a mesma cor de camisa e que levantam o braço a todo momento para celebrar ou reclamar. Gostaria também de chamar a atenção da ficha disciplinar que tem vários artigos 213 com a absolvição pela identificação de torcedores - afirmou o advogado Sérgio Engelber, que defende o Corinthians no processo.