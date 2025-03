Mauro Cezar aponta ‘ponto fraco’ e faz alerta ao Palmeiras

Após a derrota do Palmeiras para o Corinthians na partida de ida da final do Campeonato Paulista, por 1 a 0, no domingo (16), no Allianz Parque, Mauro Cezar Pereira analisou as eliminações do Alviverde Paulista desde 2021. O comentarista alertou e encontrou um ponto em comum dos últimos traumas do Verdão: o fator casa.

O comentarista afirmou que o Verdão coleciona fracassos no Allianz Parque desde 2021 e que o vice-campeonato paulista para o Corinthians seria mais uma para a lista. Além disso, Mauro Cezar falou sobre todos os recentes traumas do Palmeiras nas principais competições do clube.

Copa do Brasil

Mauro relembrou uma das primeiras eliminações do Palmeiras na "Era Abel Ferreira", para o CRB, na Copa do Brasil de 2021. Naquela partida, a equipe alagoana levou a partida para os pênaltis, ao vencer a partida por 1 a 0 no tempo normal (1 a 1 no agregado) e se classificar no pênaltis por 4 a 3, desbancando o atual campeão do torneio.

O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil de 2021 pelo CRB (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além do CRB, o Palmeiras também foi eliminado para o São Paulo, em 2022 e 2023, e pelo Flamengo, em 2024. Após o título em 2020, o Alviverde não chegou mais a decisão da Copa do Brasil.

Libertadores

Na Libertadores, o comentarista apontou que todas as eliminações do clube na competição desde 2021 foram no Allianz Parque. Após o terceiro título, em 2021, o Palmeiras colecionou traumas em casa, com derrotas variadas. O Verdão se despediu da principal competição do continente para o Athletico-PR, em 2022, Boca Juniors, em 2023, e Botafogo, em 2024. Todas elas em casa.

O Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores de 2024 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Brasileirão 2024

Mauro Cezar também analisou a última edição do Campeonato Brasileiro, quando recebeu o Verdão recebeu o Botafogo, pela 36ª rodada da competição e só precisava de um empate para se manter na liderança. Porém, o Alvinegro Carioca dominou a partida e venceu por 3 a 1, encaminhando o título.

O comentarista detalhou que o Botafogo havia desclassificado o Palmeiras, na Libertadores. E viajaria na manhã seguinte para a Argentina, onde decidiria a competição três dias depois e foi campeão.

Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1 no Allianz Parque pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Campeonato Paulista?

Ao fim, Mauro Cezar alerta que, em caso de empate no segundo jogo da decisão do Campeonato paulista, o tetracampeonato estadual teria sido começado no Allianz Parque.