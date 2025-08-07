Marcos manda recado a Abel Ferreira após Palmeiras x Corinthians: ‘É aceitar’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, e está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após a eliminação, na transmissão do Prime Video, o ex-goleiro Marcos mandou um recado para Abel Ferreira.

- O Abel tem que entender. Esse é um resultado de 2 a 0 para o Corinthians na casa do Palmeiras. O time não jogou bem em nenhuma das partidas, então a cobrança do torcedor… É ele aceitar essa crítica, evoluir e melhorar - disse Marcos, ídolo do Palmeiras.

Abel Ferreira lamenta eliminação do Palmeiras para o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Torcida protesta no Allianz Parque

Irritada com o desempenho apresentado em casa, a torcida do Palmeiras direcionou as críticas ao elenco, à comissão técnica e à diretoria. Sob vaias, o time deixou o Allianz Parque cabisbaixo, com a certeza de ter protagonizado uma das piores derrotas no estádio.

Abel Ferreira foi um dos principais alvos, especialmente da principal organizada do clube. Uma ala do público, no entanto, aproveitou para defender o treinador e respondeu às críticas com vaias. Leila Pereira, antes amplamente exaltada por torcedores de diversos clubes do Brasil, também foi cobrada pela montagem do elenco, assim como o diretor de futebol Anderson Barros.

Acostumado com os dias de glória, o Allianz Parque se despediu da Copa do Brasil ao som de: "Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha". Nada exagerado para um time que não marcou em quatro partidas eliminatórias contra o maior rival em 2025.

Palmeiras x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Giay e Flaco López (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)

🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista (Felipe Anderson); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Maurício (Raphael Veiga) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Martínez (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Garro; Memphis (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).