Atitude de Daronco com Yuri Alberto viraliza em Palmeiras x Corinthians: ‘Que cena’

Uma cena entre Anderson Daronco e Yuri Alberto viralizou em Palmeiras x Corinthians pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6). O atacante estava saindo para ser substituído, mas por conta de uma lesão precisou de ajuda para ser retirado. O jogador foi apressado por Daronco. O camisa 9 tentou utilizar o árbitro como apoio para sair de campo, que negou o auxílio. A atitude do juiz viralizou na web.

Yuri Alberto saiu de campo sentindo em Palmeiras x Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras x Corinthians

Em um jogo digno de Dérbi, com expulsões, intervenção do VAR e muitas confusões, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, e está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

Torcedores se revoltam com expulsão

Durante o primeiro tempo, o volante Aníbal Moreno foi expulso após agredir José Martínez durante uma cobrança de escanteio. O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 5 do Alviverde se estranhou com o adversário. Após uma troca de empurrões, Aníbal Moreno acertou uma cabeçada no rosto de José Martínez.

Em campo, o árbitro Anderson Daronco não acompanhou o lance. Contudo, após uma revisão no VAR, a autoridade interpretou como uma agressão o gesto do jogador do Palmeiras e o expulsou.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Giay (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)

🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Facundo Torres, Maurício e Sosa; Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Garro; Memphis (Romero) e Yuri Alberto.

