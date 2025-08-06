Galvão reprova lance de jogador em Palmeiras x Corinthians: ‘Irresponsabilidade’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, e assim, eliminou o rival e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, o narrador Galvão Bueno reprovou a postura do volante Aníbel Moreno, que foi expulso durante o primeiro tempo.

O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 5 do Alviverde se estranhou com o adversário. Após uma troca de empurrões, Aníbal Moreno acertou uma cabeçada no rosto de José Martínez. Ao analisar a jogada, Galvão Bueno criticou o volando do Palmeiras.

- É uma irresponsabilidade do jogador um jogo de tanta importância fazer isso no princípio do jogo. Nenhuma necessidade, lance parado. É lance que não precisa nem de VAR. Ele foi empurrado pelo companheiro, pelo Gustavo Gómez, perdeu a cabeça, e meteu a cabeça no adversário - disse o narrador.

Corinthians x Palmeiras

Em campo, a equipe de Dorival Júnior dominou o confronto por completo. Após vencer a primeira partida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, o Timão voltou a superar o principal rival, desta vez fora de casa.

A vitória do Alvinegro começou a ser construída aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Aníbal Moreno foi expulso por dar uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians conseguiu balançar as redes em duas oportunidades. Uma com Matheus Bidu e outra com Gustavo Henrique.

Após eliminar o Palmeiras, o Corinthians, agora, espera o sorteio da próxima fase da competição. Neste momento, Fluminense, Atlético-MG e Athletico-PR são os clubes que também alcançaram a classificação nesta quarta-feira (6).