Marcos Leonardo longe do São Paulo gera memes: ‘Anunciei para família’

Para frustração dos são-paulinos, o clube não acertou a contratação do atacante Marcos Leonardo antes do fim da janela de transferências. Muitos torcedores do São Paulo, no entanto, trataram com bom-humor a decepção. E os rivais, é claro, também aproveitaram para brincar com a situação. Com isso, a web ficou repleta de memes sobre a novela que pautou esta terça-feira (2). Veja abaixo.

Conforme apurou o Lance!, o São Paulo desejava o empréstimo de Marcos Leonardo junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final do ano. Apesar do desejo do atacante de atuar pelo Tricolor, do qual é torcedor, para disputar a Libertadores e voltar ao radar da Seleção Brasileira, o acordo não aconteceu. O impeditivo foi o pedido do clube saudita, com valores acima do que o clube paulista estava disposto a investir.

Sem Marcos Leonardo, São Paulo acerta volta de Rigoni

A contratação do São Paulo para o último dia de janela acabou sendo Emiliano Rigoni, atacante argentino de 32 anos, que vestiu a camisa tricolor entre 2021 e 2022. O reforço chega por empréstimo até o final do ano, cedido pelo Léon (México), com possibilidade de renovação até 2026 em caso do cumprimento de metas estabelecidas no contrato.

Rigoni está de volta ao São Paulo (Foto: Reprodução)

Rigoni chega com aval do técnico Hernán Crespo: sob comando do argentino no São Paulo, disputou 25 jogos, marcou 10 gols e deu cinco assistências, registrando a ótima marca de uma participação em gol a cada 121 minutos. Os dados são do SofaScore.