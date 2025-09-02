Atitude de reforço do Botafogo repercute entre torcedores: ‘Vai virar ídolo’

Uma atitude de um reforço do Botafogo repercutiu muito entre os torcedores nesta segunda-feira (1°). O assunto começou a repercutir depois da divulgação do vídeo dos batidores da vitória do Glorioso contra o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

Com gols de Danilo, Newton, Savarino e Montoro, o Glorioso venceu o Bragantino por 4 a 1 e se consolidou na briga pelo g-4 do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 5° posição nesse momento com 36 pontos na tabela.

Depois do jogo, quando o clube divulgou o vídeo dos bastidores, duas atitudes de Neto, reforço do Botafogo, viralizaram entre os torcedores. Em uma, ele dá instruções a Jeffinho, jovem jogador alvinegro, e na outra, debate algo com o técnico Davide Ancelotti. Veja abaixo.

Botafogo comemora gol diante do Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja atitudes de Neto, reforço do Botafogo, e repercussão na web

Chegada ao Glorioso

Neto foi apresentado como reforço do Botafogo no dia 11 de agosto. Até aqui, ele soma duas partidas pelo Glorioso, contra Juventude e Bragantino. São duas vitórias e dois gols sofridos, com atuações que convenceram a maioria dos torcedores.

Aos 36 anos, o experiente atleta chegou sem custos após uma passagem pelo Bournemouth, da Inglaterra. Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto deixou o país cedo e acumulou passagens por clubes importantes do futebol europeu, tendo muito destaque na Itália pela Fiorentina. Depois disso, vestiu a camisa da Juventus.

Neto também brilhou na Espanha pelo Valencia, onde jogou de 2017 a 2019. De lá, foi contratado pelo Barcelona, onde ficou até 2022, antes de assinar sem custos com o Bournemouth. O goleiro, na temporada 2024/2025, foi emprestado ao Arsenal, onde foi reserva de David Raya. Ele chega como reforço do Botafogo para repor a saída de John, negociado com o Nottingham Forest.