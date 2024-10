Marcelo é driblado por filho de nove anos e web delira

Marcelo, jogador do Fluminense, durante partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 16:02 • Rio de Janeiro

O lateral Marcelo viralizou, nesse domingo (13), após publicar um vídeo jogando futebol com seu filho mais novo, Liam, de nove anos. Na publicação, o jogador do Fluminense é surpreendido e leva caneta desconcertante do menino.

- Eu juro por deus que eu não imaginava que ele iria fazer isso - disse Marcelo.

O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra o momento em que Liam, que atua nas categorias de base do Flu, passa a bola entre as pernas do pai, para a surpresa de muitos. Entretanto, ele não é o único herdeiro de Marcelo que segue os caminhos do pai: Enzo Alves é destaque no Real Madrid e, aos 15 anos, é destaque da equipe B.

Confira a reação da web com a caneta de Liam em Marcelo: